Ez a bolygó nem is létezhetne!

2017.07.11

A jelenség több szempontból is ellentmond a fizika ismert törvényeinek. A HIP 65426 jelű csillag például kétszer nagyobb tömegű a Napnál, ezért a HIP 65426b jelű bolygónál jóval nehezebb égitesteket kellene formálnia - ehhez képest a bolygó tömege csupán 6-12-szer nagyobb a Jupiterénél. A két objektum távolsága is igen nagy, az exobolygó majdnem 100-szor messzebb kering a HIP 65426-től, mint a Föld a Naptól. A csillag a Napnál 150-szer gyorsabban forog, és bár csak 14 millió éves, már nincs körülötte porból álló korong.

Gael Chauvin, a Grenoble-i és a Chilei Egyetem munkatársa, a tanulmány vezető szerzője szerint arra számítottak, hogy egy ilyen fiatal rendszerben még kimutatható lesz a porkorong. Az, hogy nyomát sem találták, arra utal, hogy a HIP 65426 nem illik bele a klasszikus modellbe.

Az Astronomy and Astrophysics című folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók azt írják, a HIP 65426b egy másik bolygóval együtt a csillaghoz jóval közelebb alakulhatott ki. A gravitáció hatására az égitest végül távolabb került a központi objektumból, társa pedig elhagyta a rendszert.

Az elmélet alátámasztásához újabb megfigyelésekre és szimulációkra lesz szükség; igaz, a rendszert egyébként is érdemes lesz tovább elemezni, hiszen egy olyan csoportosulás felfedezése, amely nem illik bele a kialakult csillagászati képbe segíthet tovább finomítani a modelleket.