Iridium Next!

Többen láttak valamit az égen az országban - itt a magyarázat!

2017. június 26-27-én kevéssel éjfél után rejtélyes műholdcsapat vonult át az égen, szinte libasorban. Landy-Gyebnár Mónika asztrofotós nem csak megörökítette ezeket a különös égi látogatókat, hanem ki is fejtette, pontosan miket lehetett látni az éjjeli égbolton.



Június 25-én a SpaceX sikeresen fellőtte és pályára bocsátotta az új generációs (villanásmentes) Iridium műholdcsalád 10 tagját. Az élő közvetítés kihagyhatatlan élmény ilyenkor, azonban még utána is tartogatott némi meglepetést az esemény.



Június 26-27-én éjszaka Veszprém városszéli észlelőhelyén vadászta éppen a világító felhőket, valamint várta a hajnalpírból felkelő Vénuszt és Fiastyúkot, ám a ragyogó ég lehetőséget adott rá, hogy az ekkor már egyébként a város fényszennyezése fölött húzódó, ám mégis szokatlanul jól látható Tejutat is fotózza. Hajnalban, hazaérve vette észre a fotókon a halvány sávocskákat, amelyek egymással közel párhuzamosan haladtak át a látómezőn.



Hamar kiderítette, hogy az újonnan fellőtt Iridium Next műholdak vonultak át felette, igazolva a hírüket, miszerint nem produkálnak a régi típushoz hasonló villanásokat. Némi fényességváltozás látható a holdak némelyikén, de ezek még a legfényesebb szakaszon sem voltak jelentősek.



Ritkán adódik lehetőség rá, hogy mind az időjárás, mind a frissen felbocsátott műholdak pályája kedvező a megörökítéshez, de úgy tűnik, a szerencse és a véletlen ezúttal az asztrofotós mellé állt.