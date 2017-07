Paleontológia

A T-rexéhez hasonló fogazata volt a gigantikus őskrokodilnak

Olasz paleontológusok szerint a T-rexéhez hasonló fogazata volt annak az óriási őskrokodilnak, amelynek 170 millió éves maradványait Madagaszkáron fedezték fel. 2017.07.05 13:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Forrás: Milánói Természettudományi Múzeum

A kihalt őshüllő a középső jurakorban élt, amikor még a dinoszauruszok népesítették be a Földet. Az óriási őskrokodilnak olyan erős állkapcsa és éles fogazata volt, mint a csúcsragadozó Tyrannosaurus rexnek, hogy könnyűszerrel át tudja harapni prédája szöveteit, csontját és ízületeit - ismertette a BBC News.



A fosszilis lelet alapján a krokodilszerű állatok legkorábbi és legnagyobb példányainak csoportjába, a Notosuchiák közé tartozott. Tudományos neve, a Razanandrongobe sakalavae azt jelenti: óriási ősgyík a Sakalava régióból.



A mai krokodiloktól főként koponyájának formája és erős mellső lábai miatt különbözik. A fosszíliát elemző Cristiano Dal Sasso, Simone Maganuco és francia kollégáik a PeerJ folyóiratban publikálták kedden eredményeiket az általuk Razanának becézett őslényről.



Leírásuk szerint az őskrokodil a Notosuchia családba tartozó dél-amerikai Baurusuchidákhoz hasonlít leginkább, hossza úgy hét méter, csípője 1,6 méter, a súlya pedig 800-1000 kilogramm volt.

Forrás: Milánói Természettudományi Múzeum

A milánói Természettudományi Múzeum tudósa, Dal Sasso szerint Razana közel áll a ma élő sósvízi krokodilhoz, a Crocodylus porosushoz, amelynek hossza szintén elérheti a 7 métert és akár egy tonnát is nyomhat.



Míg korábban elegendő fosszilis lelet hiányában nem tudták biztosan leírni a fajt, az új fosszíliák felfedezése nyomán az olasz-francia kutatócsoport biztonsággal sorolta be Razanát a Mesoeucrocodylok közé.



A tanulmány szerint Razana messze a legidősebb képviselője a Notosuchiáknak. Besorolásával a csoport megjelenését 42 millió évvel korábbra tolták.



Maganuco, aki szintén a milánói múzeum kutatója, úgy vélte: a madagaszkári lelet azért is fontos, mert arra utal, hogy a Notosuchiák az egykor Madagaszkárt, Afrikát, Dél-Amerikát, Ausztráliát és más földrészeket is magában foglaló ősi szuperkontinensről, Gondwana déli részéről származnak.