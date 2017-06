Tudomány

Ezért halt ki minden idők legnagyobb cápája

hirdetés

Fotó: AFP

Az élővilág történetében számtalan tömeges kihalás történt. Az egyik leghírhedtebb ilyen esemény a perm és a triász határán következett be, nagyjából 251 millió éve. A nagy kihalásként is ismert folyamat során a tengeri fajok 96 százaléka eltűnt. Vannak azonban olyan kihalási hullámok is, amelyek nem voltak olyan jelentősek, hogy alaposabban feltárják az okaikat: ilyen például a 2,6 millió évvel ezelőtti pliocén-pleisztocén esemény, melynek során ugyan számtalan faj pusztult ki, de a folyamat hátterét mégsem tudták eddig pontosan feltérképezni - írja az IFL Science.

A Zürichi Egyetem új tanulmánya most alátámasztja azt az elképzelést, amely szerint a mamutok korát megelőző időszakban az óceánokban hatalmas kihalási hullám indult el.

A két korszak közti átmenet legfontosabb jellemzője a globális lehűlés volt, amely az óceánok vízszintjének gyors csökkenése mellett a hőmérsékletük visszaesésével is járt.

A fosszilis adatok elemzése alapján ez elég volt ahhoz, hogy meglepően nagyszámú tengeri faj tűnjön el. Az esemény során a tengeri élőlények harmada pusztulhatott ki.

A folyamat a tengeri emlősöket érintette a legsúlyosabban: a becslések szerint 55 százalékuk halt ki, de a tengeri teknősök 43 százaléka, a tengeri madarak 35 százaléka, és a cápák 9 százaléka is odaveszett. A kihalt halak közt volt minden idők egyik legnagyobb és legfélelmetesebb ragadozója, az óriásfogú cápa, azaz a megalodon is, amely akár 18 méter hosszúra is megnőhetett.

A ragadozó megközelítőleg 2,6 millió éve halt ki, azt azonban eddig nem sikerült kideríteni, hogy mi okozta a vesztét. A szakértők számtalan tényezőre gyanakodtak: a zsákmányállatok eltűnésére, egy más állattal való rivalizálásra, vagy éppen az óceán hirtelen lehűlésére.

Az új tanulmány szerint a tengerszint csökkenése miatt a biológiailag sokszínű part közeli területek szárazföldivé váltak, ez okozta a kihalási eseményt, amely elől az óriási cápa sem menekülhetett. A kutatók szerint a felfedezés arra utal, hogy a geológiai múlt megafaunája sokkal érzékenyebb volt a környezeti változásokra, mint eddig hittük - ami azt is jelenti, hogy az ember által okozott éghajlatváltozás hatásait sem szabad alábecsülni.