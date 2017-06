Burgonya

Kína jövőre krumplit termesztene a Holdon

hirdetés

Fotó: AFP

Kína azt tervezi, hogy a következő holdi leszállóegységére egy apró mesterséges ökoszisztémát is telepít - így szeretnék kideríteni, hogy képes-e magokból megteremni a burgonya a Hold felszínén - írja az IFL Science.

Az ökoszisztéma természetesen végig ellenőrzött körülmények közt marad majd a vizsgálat alatt.

A Chang'e-4 nevű szondát 2018-ban küldik az égitesthez. A szerkezethez a korábbi, 2013-as Chang'e-3 misszióhoz hasonlóan egy leszállóegység is tartozik.

A kísérlet tervéről a héten számoltak be a kínai szakemberek a pekingi Global Space Exploration Conference-en. A Chang'e-4 által hordozott ökoszisztéma igen kicsi lesz, egy 18 centiméter hosszú hengerben fogják tárolni. A magok mellett az egység selyemhernyó-petéket is szállít majd.

A küldetéshez használt hardver fejlesztésében 28 kínai egyetem vesz részt. Bár a Chang'e-4 nem fogja a magokat közvetlenül az égitest talajába ültetni, a vizsgálat így is figyelemreméltónak ígérkezik.

Csang Juanszun, a tároló vezető tervezője szerint a petékből selyemhernyók kelnek ki, melyek szén-dioxidot állítanak elő, melyet a magból kifejlődő növények oxigénné tudnak alakítani. "Együtt képesek egy egyszerű ökoszisztémát létrehozni a Holdon" - tette hozzá a szakember.

Mivel a holdon a hőmérséklet mínusz 170 és plusz 100 Celsius-fok között ingadozhat, az élőlényeket meg kell védeni a környezettől. Ehhez olyan szigetelőanyagot használnak majd, amely képes mérsékelt hőmérsékleten tartani a rovarokat és növényeket. A hengerben mesterséges fény is lesz.

A Kínai Nemzeti Űrügynökség úgy döntött, élőben is közvetíti majd a magok és peték fejlődését. Korábban egyetlen ország sem próbálkozott még hasonló kísérlettel. Bár a Nemzetközi Űrállomáson több különböző növényfajt is termesztettek már, más űreszközön még semmit. Ha a kínai küldetés sikeres lesz, akkor a jövő emberes Hold-missziói során a kutatók akár burgonyát is ehetnek majd.