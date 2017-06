Marsutazás

Elon Musk a következő 50-100 évben egymillió embert juttatna el a Marsra

Fotó: AFP

Egymillió embert juttatna el a Marsra a következő 50-100 évben Elon Musk - derül ki az amerikai milliárdos, a SpaceX vállalat vezetője által papírra vetett tervekből, amelyet a New Space folyóirat ismertetett.

Musk, aki múlt év őszén egy nemzetközi űrhajózási kongresszuson már beszélt a Mars kolonizációjának terveiről, most részletesen is leírta, miként képzeli megvalósítani nagyszabású elképzeléseit.

A vörös bolygó betelepítésének víziója az újrahasználható rakéta és űrhajó kombinációján alapul, amelyet Musk bolygóközi közlekedési rendszernek (Interplanetary Transport System, ITS) nevez. Mind a rakétát, mind az űrhajót a SpaceX Raptor hajtóműve fogja működtetni, amelyet most fejleszt a vállalkozó cége. Musk szerint a hajtómű háromszor erősebb lesz, mint a cég Falcon 9 rakétáját működtető Merlin hajtóművek.

A 42 Raptor hajtóművel felszerelt rakéta képes lesz 330 tonna tömeget Földkörüli pályára juttatni, megnagyobbított változata 600 tonnát. Az eddigi legnagyobb teljesítményű hordozórakéta a NASA Saturn V holdrakétája 150 tonna világűrbe juttatására volt képes.

Az ITS rakétái az űrhajókat Földkörüli pályára állítanák, és 20 perc múlva visszatérnének egy hajszálpontos landolással. A rakéták számos űrhajót és üzemanyag tankert juttatnának a világűrbe, úgy tervezik őket, hogy élettartamuk alatt mintegy ezerszer képesek legyenek repülni - írta Musk.

A Földkörüli pályára állított űrhajók akkor indulhatnának el nagyszámban a vörös bolygó felé, amikor a Föld és a Mars együttállása kedvező lesz, azaz 26 havonta.

Musk ezer vagy több ITS űrhajó indításában gondolkodik, amelyek mindegyike 100 vagy több ember szállítana. Ily módon egymillió embert juttathatna el a Marsra a következő 50-100 évben.

Az űrhajók kilenc Raptor-hajtómű és a vörös bolygón előállított metánalapú üzemanyag segítségével térnének vissza a Földre. Minden ITS-űrhajó 12-15 világűrbeli utat lenne képes teljesíteni, minden üzemanyag tanker mintegy százszor térhetne vissza a Földre.

A Mars benépesítésének kulcsa a bolygóközi közlekedési rendszer újrafelhasználhatóságában van. Ez a vörös bolygóra való utazás árát személyenként 200 ezer dollárra csökkenthetné a becsült 10 milliárdról hagyományos űrrepülési rendszerek használata esetén - írta Musk.

A vállalkozó szerint ha minden jól megy, 10 év múlva kezdődhetne a marsi utazás. "De hatalmas kockázatai vannak. Rengetegbe fog kerülni. Jó esély van arra, hogy nem fog sikerülni, de a mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb haladást érjük el" - tette hozzá.

Musk elképzelési részletesen itt olvashatók.