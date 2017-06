Csillagászat

Furcsa mélyedés látható a Marson

hirdetés

Furcsa mélyedés látható a Marson, amely a csillagászokat is meglepte - hangzott el az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.



Sárneczky Krisztián csillagász a műsorban elmondta: az északon található mélyedést olvadó jég veszi körül. Ebben a gödörben az a furcsa egy űrkutató számára, hogy mutatja a becsapódási kráter jellegzetességeit és kicsit azokat a jellegzetességeket is, amikor jeges területeken beszakad egy üreg.



Véleménye szerint ez nem becsapódás, hanem geológiai képződmény: egy gáztározó jöhetett létre a nyáron felmelegedő gázokból, amely feszítette a felszínt, és egy idő után a gáz repedéseken kisüvített, a helyén pedig berogyott a talaj.



Hozzátette: a Mars felszínét ezen a részen nem ismerjük, és minden ilyen jelenség segít megérteni azt, hogy mi lehet a Mars felszíne alatt ott, ahova nem tudunk eljutni.



A műsorban beszéltek a NASA tervezett Mars-expedíciójáról, amelyhez a múlt héten választották ki azokat a civileket, akik közül többen eljuthatnak a vörös bolygóra.



A csillagász hangsúlyozta: a Mars-utazásnál a fizikai kiképzés mellett fontos a mentális képzés. Másfél éves távollétről van szó, és a Föld az utazás nagy részében nem is látszik. Az utazás résztvevői másfél évig magukra vannak hagyatva, a felkészítés évekig, akár egy évtizedig is tarthat.