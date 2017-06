Állatvilág

Szélesszájú orrszarvú érkezett a veszprémi állatkertbe

Fotó: Veszprémi Állatkert

Szélesszájú orrszarvú érkezett a veszprémi állatkertbe Hollandiából pénteken reggel, a kéttonnás tehénnel kiegészülve a legnagyobb létszámú, ötfős orrszarvúcsapat a veszprémi állatkertben található Magyarországon - tájékoztatta az MTI-t az állatkert igazgatója.

Török László elmondta, hogy Makoubu, a 22 esztendős orrszarvú tehén egy speciális, minden komforttal felszerelt konténerben érkezett Veszprémbe a hollandiai Beekse Bergen szafari parkból, az utazást jól viselte.

A konténert egy negyventonnás óriásdaru segítségével emelték le a szállító járműről és helyezték az orrszarvú ház bejárata elé.

Az állatokat fokozatosan szoktatják össze, Makoubu néhány napig az orrszarvúházban tölti az idejét, majd az állatkertben kialakított Afrika szavannára kerül, várhatóan a jövő hét elején, ahol már a látogatók is megtekinthetik - mondta.

A kéttonnás orrszarvú tehenet érkezésekor almával és szénával kínálták. Napi adagja mintegy 80 kilogramm takarmány. Az orrszarvúk állatkerti körülmények között akár 50 esztendőnél is tovább élhetnek - fűzte hozzá.

Az igazgató elmondta azt is, hogy a veszprémi állatkert első szélesszájú orrszarvúja 2007-ben érkezett Pablo személyében, aki mára több mint két és fél tonnát nyom. Pablo idén lesz negyven esztendős. 2010 tavaszán ékezett az állatkertbe két szélesszájúorrszarvú-tehén, Rebeka és Naruna az Észak-Németországi Hodenhagen melletti szafari parkból, 2014 májusában költözött Veszprémbe, Rafiki, a fiatal tenyészbika.

Makoubu, a legújabb jövevény az európai fajmegőrző tenyészprogram keretében érkezett Veszprémbe - tette hozzá.