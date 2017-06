Overlords

Letette a matekérettségit egy mesterséges intelligencia

Az elvárásokat messze túlszárnyalva 70 százalékos eredménnyek végzett a kínai matek érettségin egy mesterséges intelligencia. Leginkább a nyelvi finomságokkal gyűlt meg a baja. 2017.06.09 08:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: scmp.com

Letette a matematika érettségit az AI-MATHS nevű mesterséges intelligencia (MI) Kínában - tudósít internetes oldalán a South China Morning Post.

A frizsider méretű gép alig húsz perc alatt válaszolt az algebrától a geometriáig terjedő kérdésekre. Teljesítménye messze felülmúlta az előzetes várakozásokat - de ahhoz azért nem elég, hogy egy topegyetemre is bekerülhessen vele, hiszen ehhez 140 pont feletti eredményt kellett volna produkálnia. Az viszont felettébb elgondolkoztató - hogy ne mondjuk, ijesztő - az az, hogy a középiskolások felénél jobb eredményt ért el.

Az érettségi vizsga egyben a felsőoktatási intézményekbe való felvételi is Kínában, nem véletlen, hogy a diákoknak igen nehéz feladatsorokat kell megoldaniuk. Az MI-nek nem a matematikai feladványokkal gyűlt meg a baja, hanem a nyelvi fordulatokkal. Olyan egyszerű mondatokat nem tudott értelmezni, mint: "A tanárok száma kétszer annyi, mint a férfi diákoké", azaz a kínai nyelv finomságaival és a kétértelmű kifejezésekkel küzdött leginkább.

Ugyanakkor egyértelmű fejlődés figyelhető meg a tudásában: februárban még csak 93 pontot ért el a 150-ből, alulteljesítve a diákok 106 pontos átlagát.

Az MI egy csengdui IT-cég és a pekingi Jinghua egyetem tulajdonában áll, egy nemzeti tudományos projekt keretében fejlesztik kormányzati támogatással. Egyetemek, kutatóintézetek, a kínai tudományos akadémia több mint harminc csapata dolgozik a projekten 2015 óta. A cél, hogy a mesterséges intelligencia minél jobban megértse az emberi nyelvet, és képes legyen válaszolni is a feltett kérdésekre.