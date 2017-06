Mars

A NASA kiválasztotta az első Mars-utazókat!

Fotó: NASA

Az amerikai Országos Repülésügyi és Űrhajózási Hivatal (NASA) bejelentette: kiválasztotta azokat az asztronautákat, akiket a tervezett Mars-utazásra készítenek fel.

A texasi Houstonban, a NASA központjában szerdán ünnepélyes ceremóniával mutatták be azt a hét férfit és öt nőt, akik közül a nagyon kemény és évekig tartó kiképzés után várhatóan kikerülnek a Marsra lépő első űrhajósok is.

Az első emberes Mars-misszióra több mint 18 ezren - köztük orvosok, mérnökök, geológusok - nyújtották be jelentkezésüket, s közülük választották ki a kiképzésre alkalmas űrhajósjelölteket.

A jelölteknek kétéves intenzív kiképzésen kell részt venniük, hogy egyáltalán utazásra alkalmasnak minősítsék őket, és csatlakozhassanak az űrhajósok jelenleg mintegy negyvenfős aktív csapatához.