Állati

Újra előkerült a zempléni hiúz!

Másfél év bizonytalanság után ismét sikerült felvételt rögzíteni arról a hiúzról, amely először még 2010-ben bukkant fel a Zempléni-hegységben, legutóbb pedig 2015 utolsó napján látták. 2017.05.30 11:47 Havariapress Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Másfél év bizonytalanság után újra megmutatta magát a Zemplénben élő hiúz a WWF Magyarország kameráján keresztül. A korábbi, 2015. év végén rögzített videó óta sem nyomok, sem felvételek nem adtak egyértelmű jelet az állat hogylétéről - a kutatók aggodalmára.



Idén tavasszal azonban előbb vadászok látták, pár napja pedig vadkamerás felvételt is sikerült rögzíteni az állatról, amely kétséget kizáróan továbbra is jól érzi magát hazánkban.



A hazánkban őshonos hiúz és farkas nemcsak tekintélyt parancsoló urai az erdőknek, de fontos szerepük van az erdei életközösség fenntartásában.



Jelenlétük következtében megváltozik a növényevő emlősök viselkedése, létszámuk a természetes szintre csökken, ami az erdőknek is lehetőséget ad a megújulásra.



Magyarországon az Északi-középhegység ad lehetőséget arra, hogy egykor eltűnt nagyragadozóink a környező országokból visszatérhessenek; ma már mindkét faj hazai egyedszáma 10 fölé tehető.



A zempléni hiúzról legutóbb 2015. december 31-én rögzítette egy vadkamera, ezután közel másfél évig senki sem látta, ezért már az illegális kilövésétől is tartani lehetett.



Idén április végén azonban előbb vadászok jelezték, hogy hiúzt láttak a Zemplénben, majd felvételek is igazolták az állat újbóli felbukkanását.