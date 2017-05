Napenergia

Felavatták Európa első e-fáját

Felavatták Európa első e-fáját a közép-franciaországi Nevers-ben: a város szívében található, napenergiával működő "fánál" mobiltelefont lehet feltölteni, vezeték nélküli interneten böngészni vagy egyszerűen csak az árnyékba húzódni a nap elől.

Az izraeli sivatag akácfája által megihletett futurista építmény friss levegőt is fúj, elektromos kerékpár feltöltésére is alkalmas. A találmány franciaországi és izraeli vállalkozók együttműködésének a gyümölcse. Az első prototípust Izraelben állították fel 2014-ben.



“Ez annak a jelképe, hogy a város 2014 óta elkötelezett a digitális technika iránt” – mondta Denis Thuriot, Nevers polgármestere, aki feladatának tekinti a digitális gazdaság fejlesztésének népszerűsítését városában.



Az első működő e-fát (e-Tree) a 2015 decemberében tartott párizsi klímakonferencia keretében mutatták be. Ezt a fát “ültették” most el Nevers-ben. Jelenleg a világ tucatnyi városában működik a mesterséges fa, így az Egyesült Államokban, Izraelben, és rövidesen Kazahsztánban is.



A Google internetes óriáscég is érdeklődik a találmány iránt – mondta el Bernard Bitan, a napelemes fa egyik atyja. Franciaországban és külföldön a JCDecaux francia hirdetési óriáscég telepíti köztereken az e-fákat.