Fogytán vannak a szkafanderek

2017.05.29

A NASA Főfelügyelői Hivatala április 26-i jelentésében belső vizsgálatuk nyomán arra figyelmeztetett, hogy a jelenleg használt és még raktáron lévő űrruhák, amelyeket még az 1970-es években fejlesztettek, elfogyhatnak, még mielőtt az új generációs szkafanderek elkészülnének. Az Űrvilág.hu szerint az utóbbiak fejlesztésére nyolc év alatt 200 millió dollárt költöttek, de az eredmény várat magára. Különösen fenyegető a veszély, ha a Nemzetközi Űrállomás (ISS) küldetését a 2020-as évek végéig, esetleg 2028-ig meghosszabbítanák (a jelenlegi megállapodások szerint a felek 2024-ig vállaltak kötelezettséget az ISS fenntartására).



A jelenleg használt szkafanderek hivatalos neve űreszközön kívüli mobil egység (EMU, Extravehicular Mobility Unit), ezekben hajtják végre az ISS-ről az űrsétákat. Legfontosabb részük az elsődleges életfenntartó rendszer (PLSS, Primary Life Support System), vagyis az a hátizsákra hasonlító rész, amelyben a ruha belsejében az oxigén és a szén-dioxid szintjét, illetve a hőmérsékletet szabályozó rendszerek találhatók. A NASA annak idején 18 PLSS egységet építtetett, de azok közül ma már csak 11 van használatban. Ezek közül négy található az ISS-en, a többi a Földön van, de nem üzemkész állapotban.

A Főfelügyelői Hivatal jelentése szerint, ha sikertelen startok vagy javíthatatlan hibák miatt további PLSS egységek vesznének el, akkor a NASA nem lenne képes űrsétákra, ami viszont lehetetlenné tenné az ISS karbantartását. A NASA álláspontja szerint a készlet elegendő, de érvelésük nem győzte meg a vizsgálókat. A NASA viszont kizártnak tartja, hogy újabb PLSS egységeket építsenek, azok költsége ugyanis az elavult technológia miatt elérné a darabonkénti 250 millió dollárt.



A vizsgálók bírálták a Constellation szkafander programot, amely 2009-ben indult, hogy a Constellation program számára fejlesszenek űrruhákat. Bár a programot 2010-ben törölték, a NASA 2016-ig nem állította le a szerződést, így 135,6 millió dollárt költöttek a fejlesztésre, ebből 80,8 milliót a Constellation program törlése után. Ugyanakkor a jelentés azért is bírálta a NASA-t, mert ezzel párhuzamosan egy másik űrruha-fejlesztési programot is fenntartottak (ASSP, Advanced Space Suit Project), amire 52 millió dollárt költöttek. Utóbbiban esetenként korszerűbb megoldások születtek, mint a háromszor drágább Constellation fejlesztés során. Mindamellett, az ASSP a 2016-os pénzügyi évben a szükséges költségvetés felét kapta csak meg. A projekt keretében jelenleg az Exploration EMU (xEMU) szkafandert fejlesztik, amelynek prototípusát csak 2023-ban tudnák felvinni tesztelés céljából az ISS-re. Ha viszont az ISS üzemidejét nem hosszabbítják meg, csak egy év maradna az új ruha kipróbálására.



Folyik egy harmadik fejlesztés is, 12 millió dollárért, az Orion űrhajó legénysége számára túlélő szkafander biztosítása céljából (Orion Crew Survival Suit). A határidő itt is szoros, mert az űrruha csak öt hónappal az Orion első, űrhajósokat szállító, 2021 augusztusára tervezett startja előtt készülne el. Itt viszont a bírálat enyhébb, mert Főfelügyelői Hivatal egy másik jelentése azt állapította meg, hogy az Orion első startja is késni fog.

A bevezetőben említett 200 millió dollárt a NASA a három fejlesztésre együttesen költötte el. "Ezen ráfordítás ellenére a NASA még évekre van attól, hogy repülésre kész szkafander álljon a rendelkezésére, amellyel az EMU-k felválthatók lennének, illetve amelyek alkalmasak lennének a jövő felderítő küldetései során végrehajtandó űrsétákra" - állapította meg a jelentés. A vizsgálat eredményeképpen három javaslatot tettek a NASA számára: készítsék el a következő generációs szkafander fejlesztésének részletes ütemtervét, vizsgálják meg a jelenlegi EMU-k megtartásának költségét az új fejlesztésekhez képest és a meglévő űrruhákkal szerzett tapasztalatokat alkalmazzák az újak tervezésénél. A NASA megfogadta a tanácsokat, és szeptember végére készíti el szkafanderfejlesztési tervét.