Tudomány

Magyar űrkutatót is díjazott a Nemzetközi Asztronautika Szövetség

Az IAF Young Space Leadership Awardot öten kapták meg, köztük Bacsárdi László, a Soproni Egyetem docense, intézetigazgatója - tájékoztatta a Magyar Asztronautikai Társaság (MAT) pénteken az MTI-t.



A kitüntetést minden évben öt, 35 évnél nem idősebb űrkutató szakembernek ítélik oda, akik egyrészt kiváló szakmai munkát végeznek, másrészt munkásságukkal példát mutatnak a diákok és a fiatal szakemberek számára. A díjra február elejéig lehetett javaslatot tenni, a magyar jelölt Bacsárdi László volt. "Idén nagyon sok jelölést kaptunk, de Bacsárdi László munkássága és az űrkutatási közösséghez való hozzájárulása nagyon meggyőző volt" - írta a MAT-nak küldött levelében Jean-Yves Le Gall, az IAF elnöke, aki az Európai Űrügynökség (ESA) tanácsának vezetője is.



Bacsárdi László, a Soproni Egyetem Informatikai és Gazdasági Intézetének vezetője, a nyugat-magyarországi régió legfiatalabb intézetigazgatója egyetemista korában kezdett foglalkozni űrkutatással, azon belül is évek óta a műhold alapú kvantumkommunikációt vizsgálja. Több mint 80 tudományos publikációt felvonultató kutatási tevékenységéről rendszeresen tart ismeretterjesztő előadásokat. Bacsárdi László az MTI-nek arról is beszélt, hogy jelenleg több kutatási projekt részese, az egyik például az űrinternet kérdéseivel foglalkozik.



Az IAF Young Space Leadership Awardot idén Bacsárdi László mellett az amerikai Stephanie Wan, az ausztrál Minoo Rathnasabapathy, a nigériai Timiebi Aganaba-Jeanty és a német Patrick Hambloch érdemelte még ki.