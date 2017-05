Egészségügy

Évszázados orvosi módszerrel csökkenthető a lombikbébi-eljárások száma

A holland és ausztrál tudósok vezette nagy létszámú kutatás megállapította a kevésbé ismert technikáról, amelynek része a petevezeték átmosása jódozott mákolajjal, hogy valóban jelentősen segíti a megtermékenyülést.

A kutatás eredményeit a The New England Journal of Medicine pénteki száma közölte.

Az adelaide-i Robinson Kutatóintézet professzora, Ben Mol vezette kutatásban 1119 nő vett részt, az egyik csoportjuknál olajos alapú átmosást, a másiknál vizes alapút alkalmaztak.

A hiszteroszalpingográfia - a méh és a petevezetékek kontrasztanyagos röntgenvizsgálata - nevű eljárást először 1917-ben végezték, az ötvenes évek óta mind a vizes alapú, mind az olajos alapú oldat használatban volt.

"A múlt században a meddő nők teherbeesési aránya megnőtt, amikor átestek ezen az eljáráson. Eddig nem tudtuk, befolyásolta-e a sikert az oldat minősége" - magyarázta Mol, aki maga is egy ilyen vizsgálat után fogant.

A vizsgálatban részt vevő meddő nők közül az olajos csoport majdnem 40 százaléka, a vizes csoport 29 százaléka fogant meg az eljárás alkalmazása utáni hat hónapban - ismertette az eredményeket a medicalexpress.com.

"Az olajos csoportban jelentősen nagyobb volt a sikeres terhességek aránya már egyetlen eljárás után is. Ez új reményt jelent azoknak a terméketlen pároknak, akiknek csak a lombikeljárás (in vitro fertilizáció, IVF) hozott volna megoldást" - mondta a professzor.

További kutatás szükséges az eljárás hatásmechanizmusának megértéséhez a kutatók szerint.