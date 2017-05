Őszre várható leghamarabb döntés

Bezárja kapuit a Planetárium

Nem tud tovább dacolni az időjárással, a heves esőzésekkel a budapesti Planetárium, június 18-án bezárja kapuit. Állami támogatásra van szüksége az újranyitáshoz, a javításokat, fejlesztéseket önerőből az intézmény már nem tudja fedezni.

Néhány napon belül gyökeresen megváltozik, a TIT Budapesti Planetárium ugyanis bezár. Őszig biztosan, de lehet, hogy sokkal tovább, éveken át nem lesz elérhető Magyarország legnagyobb égbolt színháza - írja a PestBuda.



Az eltelt hosszú évtizedek leamortizálták az intézményt. Az elmúlt két nyáron egy időre már leállt az intézmény, amikor kisebb, halaszthatatlan felújításokat végeztek, de mára balesetveszélyessé vált az épület. A néhány éve bekövetkezett drasztikus időjárás-változás az intézményt sem kíméli, a szerkezetileg hibás, lapos tetőszerkezet ázik. Olyannyira, hogy használhatatlanná vált a ruhatár teljes területe, a női mosdó több fülkéje. De a látogatói körfolyosót és a személyzeti részleget nem lehet lezárni, itt vödröket kerülgetnek az itt dolgozók és a látogatók az esős napokon. A körfolyosón hatszáz égő imitálja a csillagos égboltot, ezek vezetékei miatt a beázás zárlatot, tüzet, áramütést okozhat, amit a munkatársak már nem szeretnének kockáztatni.





Már rosszul kezdődött

A jelenlegi budapesti nagyplanetáriumot 1966-ban rendelte meg a Természettudományos Ismeretterjesztő Társulat. A Zeiss Univerzal berendezés már 1969-ben megérkezett, de épület hiányában évekig raktározták. Az eredeti tervek szerint az épület a Gellérthegy oldalában, a Bérc utca feletti lejtős telekre épült volna. Miután erre a területre nem adták meg az építési engedélyt, a Népligetben való elhelyezésre kellett módosítani a terveket. Az ünnepélyes alapkőletétel 1975. május 28-án volt, ünnepélyes felavatása 1977. augusztus 17-én történt. A nagyközönség előtt augusztus 20-án nyitotta meg kapuit hazánk egyik legfontosabb csillagászati ismeretterjesztő intézménye.

Fényévekre le vagyunk maradva

Mint kiderült, a 23 méter átmérőjű félgömb alakú kupola és a vetítőterem is nagyon rossz állapotban van. A kupola belső burkolata az 1970-es években használt fehér, de lyukacsos fémlapokkal van bélelve, amely már csak a találkozási pontokon fehér, a többi felület teljesen elszürkült a portól. Az eszkimók jégkunyhójára emlékeztet, ami a csillagos égbolt bemutatásán kívül minden más műsor vetítését zavarja. Takaríthatatlan, pedig mosással, porszívózással, festéssel is próbálkoztak már az itt dolgozók. Ezeket a világ minden más nagy planetáriumában az új nanotechnológiás bélelésre cserélték, nyolc hatalmas fémgerezdből kirakható a kupola. Sima felület, jól illeszkedik egymáshoz, nem koszosodik és jó fényvisszaverő hatású.



A hely lelke, a planetáriumgép is már múzeumba való. "Négy generációval le vagyunk maradva a műszertechnikai fejlődésben, máshol ma már úgynevezett fulldome rendszerek vannak, nagy teljesítményű videoprojektorokkal az egész kupolát egybefüggő módon, háromdimenzióban be lehet vetíteni, akár animációval, akár mozgóképpel. Mint az Imax mozikban, csak maradandóbb élménnyel, mert itt, a gömbszerkezet miatt a perifériában is 3D-ben látunk” – magyarázta a lapnak Lőrincz Henrik csillagász, előadó.



„Milliárdos beruházásra van szükség, a technikai fejlesztést is beleszámítva. De az igazán sürgető feladat az épület felújítása, a kupolán kívül gyakorlatilag mindenhol vissza kell bontani a tetőt és egy teljesen más konstrukcióval újjáépítenünk” – folytatta a csillagász.