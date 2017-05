Hit

Az agykárosodás vallásos fundamentalizmust okozhat

A tudósokat régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy néhány ember miért hisz a szellemi lényekben, míg mások nem? Kutatók egy csapata az állítja, sikerült egy olyan régiót találniuk az agyban, amelynek sérülése növelheti a vallásosság iránti fogékonyságot. Sőt, azt is kimutatták, hogy ezen terület sérülése csökkentheti a kognitív rugalmasságot - írja az IFL Science.

Az elemzés egy korábbi kutatásra épült, melyben a vallásosság neurológiai alapját keresték. Az új Neuropsychologia-ban bemutatott tanulmány elkészítéséhez olyan adatokat használtak fel, melyet eredetileg a vietnami háborút megjárt, traumán átesett veteránok vizsgálatához hoztak létre. A felmérésben a súlyos agykárosodást átélt katonákat hasonlították össze az egészségesekkel.

A kutatás során 119 hátsó-oldalsó prefrontális kéregsérülésben szenvedő veterán adatait elemezték. Az agy ezen területe a tervezést és problémamegoldást szabályozza, de számtalan egyéb képességre is hatással van. Az analízis kimutatta, hogy az alanyok a károsodás után kevésbé lettek nyitottak az új ötletekre. Ez magyarázatot adhat arra, hogy ezek a veteránok miért voltak fogékonyabbak a vallásos elképzelésekre.

A kutatásban a résztvevőknek olyan feladatot adtak, melyekkel felmérhették kognitív rugalmasságukat - ez a szempontváltás képességére van hatással. Ezen kívül a katonák vallásosságát is elemezték. Ezután CT-vizsgálat következett, mellyel lokalizálni tudták a sérülés pontos helyét. Így derült ki, hogy a hátsó-oldalsó prefrontális kéreg károsodása összefüggésben áll a vallásossággal és a csökkentett kognitív rugalmassággal.

A szakértők szerint az eredmény azt bizonyítja, hogy a nyitottság és a kognitív rugalmasság szükséges az adaptív vallási elkötelezettséghez. A hit ezen változatossága a hátsó-oldalsó prefrontális kéreg funkcionalitásától függ.

Korábbi tanulmányok azt is kimutatták, hogy az agy ezen régiójának sérülése a munkamemóriát is befolyásolja - a rövid távú emlékezet ezen komponense rövid ideig tárolja, és adott esetben manipulálja az információkat. Ez szintén kulcsfontosságú a kognitív rugalmasság szempontjából.

Az eredmény természetesen nem jelenti azt, hogy minden mélyen hívő ember agysérült, illetve, hogy a károsodás minden esetben vallásossá teszi az érintettet. A tanulmány csupán annyit állít, hogy az agy ezen specifikus területének sérülése megnehezíti az új gondolatok befogadását, illetve a mély meggyőződések felülvizsgálatát.