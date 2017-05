Newton almája

Lehullott egy alma, és Newton felfedezte a gravitációt

A legenda szerint Sir Isaac Newton a kertjében üldögélt azon töprengve, vajon mi tarja a Holdat a Föld körüli pályán, amikor egy alma hullott le a fáról... 2017.05.06 10:01 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fizikus erre azon kezdett gondolkodni, miért mindig lefelé esik a gyümölcs, sohasem felfelé, vagy oldalra. Úgy gondolta, kell lennie egy erőnek, ami lefelé húzza az almát. Ez az erő vajon elér a Holdig is?



Ekkor döbbent rá, hogy ugyanaz az erő húzza az almát a föld felé, mint ami a Holdat is a pályáján tartja. Mindez 1666-ban történt.



Hosszú ideig nem tudta számításokkal igazolni hipotézisét, mert a számítás eredménye nem egyezett az elmélettel. Ennek az volt az oka, hogy ekkoriban még nem ismerték pontosan a Föld sugarának hosszát, illetve a Föld-Hold távolságot. Húsz évvel később a Londoni Tudományos Társaság ülésén Newton részt vett egy előadáson, amelyből megtudta, hogy egy francia asztronómus és földmérő, Jean-Félix Picard megmérte a Föld sugarát.

Newton híres almafája (Fotó: Phys.org)

Ennek ismeretében Newton már számításokkal is alá tudta támasztani, illetve képes volt bizonyítani elmélete helyességét, az égitestek közti tömegvonzásról.



A világhírű fizikus két önéletrajzírójának mesélte el az azóta legendássá vált történetet, amit ők hűen le is jegyeztek.



"A gravitáció gondolatát egy alma esése idézte elő, amikor ő elmélkedve ült" - írta egyikük, William Stukeley.



A híres almafa - amely a Kent virága nevet viseli - a mai napig ott áll a lincolnshire-i Woolsthorpe-by Colseworth -ban, Newton szülővárosában, a híres tudós egykori lakhelyén, Woolsthorpe Manor-ban. Mintegy 400 éve verhetett gyökeret. 1820-ban kidöntötte egy vihar, ám a gyökérzete nem sérült, így a fa újra kihajtott. Azóta is évről évre kivirágzik és még termést is hoz.

Sir Isaac Newton (1643-1723) angol fizikus, a tudománytörténet egyik legkiemelkedőbb alakja, az újkori tudományos forradalom fontos szereplője. Sok mindent köszönhetünk neki, így például ő alkotta meg többek között a klasszikus mechanikát, lefektette a spektroszkópia alapjait, felismerte a súlyos tömeg fogalmát, de ő konstruálta az első tükrös teleszkópot is. Legismertebb felfedezése azonban a gravitáció, a tömegvonzás törvénye.