1800 foga van egy újonnan felfedezett halfajnak

Fotó: AFP

Ausztrál tudósok új, eddig ismeretlen halfajt fedeztek fel - írja a Live Science. A Nettorhamphos radula áttetsző teste alig néhány centiméter hosszú, kacsacsőrű szájában azonban 1800-2300 fog található. Kevin Conway, a Texas A&M Egyetem biológusa elmondta, éppen ennek - a fogaknak - köszönhetően tudták megállapítani, hogy egy egészen új fajjal van dolguk.

A hasán furcsa tapadókorongot viselő halacska az ún. "pajzsoshasú-félék" (Gobiesociade) családjába tartozik. A speciális korongnak köszönhetően az állat szinte bármilyen felszínen képes megtapadni.

Külön érdekesség, hogy a Nettorhamphos radulát nem a természetben, hanem a Nyugat-Ausztráliai Múzeum egyik gyűjteményében találták meg. Conway munkatársával, Glenn Moore-ral épp a gyűjtemény mintaedényeinek válogatásán dolgozott, amikor felfedezte a halat, amelyet még 1977-ben gyűjtötték be Dél-Ausztrália partjainál.

Az új faj nem egy átlagos pajzsoshasú-féle, hiszen nagyjából tízszer annyi foga van, mint a család többi tagjának. A fogak ráadásul kúp alakúak és mind az élőlény gyomra felé dőlnek, ami arra utal, hogy kapaszkodásra, megtapadásra használhatja őket.

Jellegzetesen széles felső állkapcsa miatt a szakértők úgy döntöttek, nem csupán új fajként, hanem új nemként is érdemes megkülönböztetni az élőlényt.

A pajzsoshasú-félék egyébként világszerte megtalálhatóak a trópusi és mérsékelt tengerekben és óceánokban. Többségük sekély vízben él, főként a zátonyokat és tengerifűvel benőtt területeket lakják. A család egyes tagjai képesek mérgező nyálkát kiválasztani a bőrükből, hasonlót egyelőre nem mutattak ki az új fajnál.