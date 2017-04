Elképesztő leletek

Öt canterbury érsek maradványát rejti egy titkos londoni kripta

Öt canterburyi érsek maradványait találták meg egy egykori középkori londoni templom titkos kriptájában a Canterbury érsek londoni rezidenciája mellett.

A lambethi St Mary templom helyén álló Garden Museum felújításakor találtak rá az építőmunkások a titkos kriptára, amely 30 koporsót rejtett.



"Számos koporsót találtunk, az egyik tetején egy aranykorona volt - mondta el a BBC-nek Karl Patten, a felújítást végző vállalkozás menedzsere.



Az emberi maradványok többsége az 1600-as évekből való. Néhány koporsón névtáblát is találtak, az egyiken Richard Bancroft neve volt, aki 1604 és 1610 között töltötte be Cantebury érsekének tisztét, a másik John Moore maradványait rejti, aki 1783 és 1805 között volt az anglikán egyház vallási vezetője. Moore feleségének maradványait is megtalálták egy másik koporsóban.



Richard Bancroft érseksége idején adták ki a Biblia új angol fordítását 1611-ben.



A St Mary templom anyakönyve szerint három másik érseket is a kriptába temettek, köztük Frederick Cornwallist, aki 1768-1783 között volt érsek, Matthew Huttont (1757-1758) és Thomas Tenisont (1695-1715).



A maradványokat egyelőre nem azonosították a szakemberek.



A St Mary templomot a 11. században építették a Westminster-apátsággal átellenben, a Temze túlpartján. A templomnak kettős élete volt, egyrészt Lambeth falu temploma volt, másrészt a canterburyi érsek londoni palotájának is egyfajta szárnyépülete volt. Az évszázadok során számos érsek és családja imádkozott itt, és döntött úgy, hogy itt temessék el - mondta Christopher Woodward, a múzeum igazgatója.



A templom helyén az 1970-es években létesült a Garden Museum.