Jövőkutató: egyre inkább megfigyelik majd az emberek online tevékenységét

Egyre nagyobb lesz a jövőben a hangsúly az emberek internetes tevékenységének megfigyelésén - mondta Keleti Artur jövőkutató pénteken az M1 aktuális csatornán. 2017.04.14 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kutató szerint az elektronikus eszközök és a közösségi oldalak már most is megfigyelik a felhasználók szokásait, ez pedig a jövőben automatikus profilozássá válik majd.

Hozzátette, hogy jelenleg a kiberbiztonság területén az egyik legnehezebb kérdés, minden kétséget kizáróan azonosítani egy támadás után a hekkereket és céljukat. Ebben segíthetnek a modern eszközök és programok, amelyek a róluk is adatokat gyűjtenek - mondta.