Tudomány

Elképesztő felfedezés: tíz kilométerrel az óceánfenék alatt is lehet élet

Egy új kutatás szerint a bolygó legszívósabb mikroorganizmusai több kilométerrel a tengerfenék alatt élhetnek - írja a Live Science. Egy nemrégiben végzett kutatás során komplex kémiai vegyületeket találtak óceáni iszapvulkánókból származó kőzetekben. A felfedezés azt sugallja, hogy akár 10 000 méterrel az óceánfenék alatt is élhetnek mikroorganizmusok. Bár a szakértők egyelőre nem találtak egyértelmű bizonyítékot ezeknek a létformáknak a létezésére, hasonló összetevőket fedeztek már fel barátságtalan környezetben élő mikrobák közelében. Az eddigi kémiai elemzések mindenesetre csak annyit mutattak ki, hogy a kérdéses vegyületeket élőlények is előállíthatták.

A kutatók évtizedek óta tudják, hogy mélyen a földkéregben is lehet életet találni: 2010-ben például 1 391 méterrel a felszín alatt, közvetlenül a köpeny feletti rétegben azonosítottak mikroorganizmusokat, egy 2013-as vizsgálattal pedig az óceáni kéregben fedezték fel az élőlényeket.

A Proceedings of the National Academy of Sciences-ben megjelent új cikkben a kutatók arról számoltak be, milyen eredményekkel zárult a Dél-Chamorro-fenékhegynél végzett vizsgálatuk - ez a kiemelkedés a Mariana-árok közelében található. A fenékhegy egy hatalmas, 2 800 kilométer hosszú óceáni vulkánrendszer része, amely a Csendes-óceáni- és a Fülöp-lemez találkozásánál helyezkedik el.

Hogy megtalálják a mélyben élő organizmusok nyomait, a szakértők mintát vettek az óceánfenék alatt található szerpentinitből. Az efféle kőzetek általában akkor keletkeznek, amikor a köpeny anyagai - például az olivin és piroxén - vízzel találkozik. A reakció során olyan gázok szabadulnak fel, melyeket bizonyos mikroorganizmusok hasznosítani tudnak.

A kutatócsapat megállapította, hogy a szerpentinit nagyjából 20 kilométeres mélységben keletkezett. Mivel a kőzet környezetében sokszor a primitív mikrobák is megtalálhatóak, nem lehetetlen, hogy ebben a környezetben él a Föld legmélyebben lakó létformája. A szakértők a vizsgálat során aminosavakhoz köthető vegyületeket is azonosítottak. Emellett az élet egyéb nyomait is kimutatták, például bonyolult szerkezetű szerves anyagokat, illetve nikkel-vasat is, melyet gyakran állítanak elő hidrotermális nyílásoknál található kezdetleges létformák.

Ha léteznek is ezek a szívós mikrobák, egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen mélyen is laknak. Egy korábbi vizsgálat kimutatta, hogy az élet akár 122 Celsius-fokos környezetben is megtalálható, a légkörinél 10 000-szer nagyobb nyomáson. Ezen megállapítások alapján a szakértők kiszámolták, hogy bizonyos mikroorganizmusok - például a sokszor extrém környezetben élő archeák - akár 10 000 méterrel a felszín alatt is elboldogulhatnak.