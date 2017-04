Történelem

Egy újabb piramis maradványait találták meg Egyiptomban

Képek: Ministry of Antiquities

Mintegy 3700 éves, a 13. dinasztia idején épült piramis jó állapotban fennmaradt részeit tárták fel Kairótól délre, a dahsúri nekropoliszban - jelentette be hétfőn Mahmud Afifi, az egyiptomi műemlékvédelmi minisztérium régészeti osztályának vezetője.



A piramisra a 4. dinasztia (i.e. 2613-2494) első uralkodója, Sznofru fáraó tört falú piramisától északra bukkant rá egy egyiptomi régészcsoport. Az újonnan felfedezett piramis ívelt oldalainak különös formája sokak szerint onnan eredhet, hogy az ókori Egyiptomban ez volt az első kísérlet egy sima oldalú piramis építésére - olvasható az Ahram Online angol nyelvű egyiptomi hírportálon.



A most feltárt, 13. dinasztia idején épült piramis a tárca közleménye szerint nagyon jó állapotban maradt fenn. A piramisból egyelőre belső struktúrájának néhány részét, köztük a piramis belsejébe vezető folyosót, egy déli rámpához vezető helyiséget és egy nyugati oldalon fekvő szobát sikerült kiásni. Afifi azonban hangsúlyozta, hogy a feltárási munkálatok folytatódnak.



Az ásatások közben a folyósón rábukkantak egy 15 centiméter széles és 17 centiméter magas alabástrom kőtömbre, amelybe 10 függőleges hieroglifasort véstek. A feliratot még tanulmányozzák a régészek. Előkerült egy gránitgerenda és számos kőtömb is.



A szakemberek a maradványok tanulmányozásával igyekeznek meghatározni, hogy melyik uralkodó építtette a piramist.