Repülő autók: a Ford elnöke szerint a legtöbb sofőr az aszfalton se nagyon boldogul

A nagy Henry Ford dédunokája szerint nem lenne hülyeség repülő autókat építeni, csak nem szabad az emberek kezébe adni a (bot)kormányt.

Az Airbus repülő autója (Fotó: AFP)

Az elmúlt években egyre több nagy autógyártó és IT-vállalat dolgozik a sofőr nélküli önvezető autók kifejlesztésén. De nem ez az egyetlen fejlődési irány, amerre elindulhatnak: sokan úgy gondolják, hogy a ülő autóké a jövő.

Larry Page, a Google társalapítója például két olyan céget - a Kitty Hawkot és a Zee.Aero-t is - támogat, amelyek "légikocsik" építésével kísérleteznek; de a kis startupoktól az Airbushoz hasonló óriásokig számos más cég is dolgozik az ehhez szükséges technológia kifejlesztésén.

Nem véletlen, hogy hétfőn az austini SxSW konferencián Bill Fordot, a Ford elnökét is megkérdezték, hogy tervezik-e repülő autók piacra dobását.

A legendás Henry Ford dédunokája nem adott egyértelmű választ a kérdésre. Mint mondta, alapvetően nem tartja őrültségnek az ötletet, de a sofőrök (pilóták?) által irányított "kvázi-minirepülők" helyett inkább a robotpilótával felszerelt autonóm repülő járművekben látja a jövőt. "A legtöbben két dimenzióban sem tudnak vezetni, nem hogy háromban" - jelentette ki.

Mint mondta, több, független cégek által fejlesztett repülő autó tesztelését is végignézhette, és "technológiai szempontból nagyon is lehetségesnek" tartja egy ilyen jármű megépítését. Igen ám, csakhogy a légiközlekedést szigorú előírások szabályozzák. "Nyilván engedélyezett pilótának kellene lenni ahhoz, hogy valaki repülő autót vezessen. Az ilyenekből pedig nincs túl sok" - húzta alá.