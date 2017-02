Tudomány

Folytatódik A kék bolygó című világhírű sorozat David Attenborough-val

A sorozat első évadját több mint 12 millióan látták 2001-ben, zenéjét és operatőri munkáját BAFTA- és Emmy-díjakkal ismerték el.

Fotó: AFP

Folytatódik A kék bolygó című világhírű ismeretterjesztő sorozat David Attenborough-val: az új évad hét epizódját, melyet még idén műsorra tűznek, a legmodernebb technológiai felfedezések segítségével vették fel négy év alatt - jelentette be a BBC.

Az innovatív eszközök között volt a cápák és orkák hátára erősített tapadókorongos kamera is.

"Örömmel tölt el, hogy csatlakozhatok a bolygónk legnagyobb részét borító, mégis a legtöbb titkot rejtő vízi világ új felfedezéséhez" - mondta David Attemborough.

A BBC természettudományi csoportja négy éven át, minden kontinens parti vizeiben, minden óceánban forgatott tengerkutató szakemberek segítségével.

James Honeyborne, a sorozat vezető producere szerint most az óceánok a bolygó legizgalmasabb helyei, mivel a legmodernebb technológia "a hullámok alatti élővilágot új perspektívából" képes bemutatni.

Az innovatív eszközökkel újonnan felfedezett élőlényeket is bemutatnak: köztük lesz az eszközöket használó agyarashal és egy "szőrös mellkasú" ízeltlábú is, melyet David Hasselhoff Baywatch-sztárról viccesen Hoff-ráknak neveztek el.

A BBC természettudományi csoportja olyan technológiai újításokat használt, mint a "vontatott kamera", amellyel szemből filmezhetők a ragadozó halak és a delfinek, a tapadókoronggal a cetcápák és az orkák hátára erősített filmfelvevő, amely az állat szemével láttatja a világot, valamint egy kameraszonda a tenger miniatűr élővilágának felderítésére.

Elmondták, hogy új tájakra is elviszik a nézőket: a Mexikói-öböl metánvulkánjától az Antarktisz melletti ezerméteres mélységekig, ahová tengeralattjáróval szálltak le a kutatók és a filmesek.

A kék bolygó című sorozat első évadját több mint 12 millióan látták 2001-ben, zenéjét és operatőri munkáját BAFTA- és Emmy-díjakkal ismerték el.