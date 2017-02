Emoji

Ilyen a világ legeslegrégebbi smiley jele

A mosolygó arcot a város akkori jegyzője kanyarította egy elszámolás alá - közölte Peter Brindza, a szlovákiai intézmény igazgatója.



Eddig Robert Herrick angol költő 1648-as hangulatjelét tartották az első ilyen ábrázolásnak, a Trencsénben nemrég felfedezett smileyt azonban 1635-ben vetették papírra, s így több mint tíz évvel megelőzi szigetországi társát – írta a felfedezésről először beszámoló cas.sk szlovák hírportál.



A mosolygó arcot Ján Ladislaides, Trencsén akkori jegyzője a város számláinak ellenőrzése során kanyarította egy elszámolás alá, annak jeléül, hogy mindent rendben talált. A trencséni archívum igazgatója az MTI-nek elmondta: a latin nyelvű dokumentumra rajzolt smileyt néhány héttel ezelőtt fedezte fel korabeli dokumentumok osztályozása során, és bár az ábrázolás nem nagy, mégis rögtön megakadt rajta a szeme, és neki is mosolyt csalt az arcára.



Az archívumban lévő korabeli dokumentumok még sok titkot rejtenek, így elképzelhető, hogy a jövőben még más hasonló érdekesség is a napvilágra kerül – tette hozzá Peter Brindza.



Az arckifejezések és gesztusok pótlására használt hangulatjelek az internetes kommunikáció térnyerése során terjedtek el, azonban az első újkori smiley megjelenését az 1980-as évekre teszik. Jelentésük alapján ma több mint százat lehet megkülönböztetni, a leggyakrabban használtak száma is meghaladja az egy tucatot.