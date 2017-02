Atom

Egyetlen atomnyi vastag grafént állítottak elő - szójababból

Az ausztrál kutatók szerint a módszerükkel jelentősen csökkenteni lehet az egyedülálló fizikai tulajdonságokkal rendelkező nanotechnológiai anyag előállítási költségeit. 2017.02.01 20:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"A grafén használatának egyik korlátozó tényezője az, hogy sokkal drágább a többi anyagnál" - idézte a BBC News Zhao Jun Hant, az ausztrál kormány tudományos ügynökségének (CSIRO) munkatársát, aki hozzátette, hogy a grafén árának csökkenése elősegítené az anyag szélesebb körű alkalmazását.



A Nature Communications című folyóiratban közölt tanulmány szerint az új eljárás során a szójababolajat addig hevítik, amíg "a grafén felépítése szempontjából kulcsfontosságú elemi építőegységekre bomlik szét", majd azonnal lehűtik egy vékony nikkellemezen. Az eredmény egy rendkívül vékony, négyzet alakú graféndarab.



Han szerint a módszer egyszerűbb és biztonságosabb, mint a jelenlegi eljárások, amelyek során sűrített gázt és vákuumozást is alkalmaznak.



Mint hozzátette, egy jelenlegi technológiával készült, magas minőségű, tíz centiméter átmérőjű graféndarab ára akár a 750 dollárt is elérheti, az új módszerrel azonban jelentősen csökkenteni lehet az előállítási költségeket.



Han reményei szerint a szójababolajból nyert grafént vízszűrők, napelemek és akkumulátorok készítésénél is fogják hasznosítani.



A grafént 2004-ben fedezte fel a Manchesteri Egyetemen az orosz Andrej Geim és Konsztantyin Novoszelov, akik 2010-ben Nobel-díjban részesültek kutatásaikért.



Az egyedülálló fizikai tulajdonságokkal rendelkező nanotechnológiai anyag valószínűleg forradalmasítani fogja az autó-, valamint a repülési és űrhajózási ipart.