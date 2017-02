Tudomány

Kiállítják a nyestet, ami miatt le kellett állítani az LHC részecskegyorsítót

A szerencsétlenül járt állatot 18 ezer voltos feszültség csapta agyon. Kitömött tetemét a Roterrdami Természettudományi Múzeumban fogják kiállítani. 2017.02.01 ma.hu

Fotó: Rotterdami Természettudományi Múzeum

Tavaly novemberben egy kóbor nyest miatt le kellett állítani a világ legnagyobb részecskegyorsítóját, a svájci-francia határon található Large Hadron Collidert (LHC). Az LHC-ben igen fontos tudományos munkát végeznek, itt fedezték fel az "isteni részecskeként is emlegetett" Higgs-bozont is.

A szerencsétlen állat épp ott ugrott át az LHC területét lezáró kerítésen, ahol nem kellett volna: 18 ezer voltos feszültség csapta agyon. Kitömött tetemét a Rotterdami Természettudományi Egyetem "Amiről a halott állatok mesélnek" című időszakos tárlatán fogják közszemlére bocsátani.

A kiállításon a nevezetes nyest mellett számos más állat tetemét is megnézhetik majd a látogatók: köztük egy verébét, amit akkor lőttek le, amikor elrontott egy dominódöntési rekordkísérletet, és egy sünt is, aminek egy gyorséttermi papírpohárba szorult a feje. A tárlat kurátora szerint ezeknek az állatoknak olyan történetük van, amely az emberek számára is fontos tanulságokkal szolgálhat.