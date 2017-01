A kozmikus sugarak ellen is "véd"

Eladó a kocsordi atombunker

hirdetés

Eladóvá vált az az atombunker, amit még az 1980-as évek közepén kezdett építeni Fogarassy Árpád a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kocsordon, majd a később internetes mémmé, youtube-sztárrá vált Szalacsi Sándor révén vált országos hírűvé.



A két méter vastag betonfalakkal megépített, elvileg a kozmikus becsapódások ellen is védő objektum 1985 óta áll a településen, de pénz hiányában soha nem készült el teljesen.



Miután a közelmúltban több sajtóhír is arról számolt be, hogy tulajdonosa szabadulni kíván az építménytől, a kocsordi polgármester közleményben jelentette be: lát fantáziát az objektum turisztikai célú megvásárlásában.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a több száz tonnás betonkomplexum megvásárlásához a képviselő-testület jóváhagyása szükséges, erről pedig még nem tárgyalt az önkormányzat képviselő-testülete.