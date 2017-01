Cicc

Egy japán kutatás szerint a macskák ugyanolyan intelligensek lehetnek, mint a kutyák

hirdetés

storem_flickr

Japán tudósok szerint a macskák ugyanolyan jól teljesítenek bizonyos memóriateszteken, mint a kutyák, ami azt sugallja, hogy a két állat egyformán intelligens lehet.



A Kiotói Egyetem munkatársaként dolgozó Takagi Szaho szerint a kutyákhoz hasonlóan a macskák is képesek emlékezni az élményeikre, ami azt jelzi, hogy az emberéhez hasonló epizodikus emlékezettel rendelkeznek - írta a BBC News.



"Az epizodikus emlékezet az agy introspektív funkciójával van összefüggésben" - magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy a Behavioural Processes című folyóiratban közölt tanulmányuk egyfajta tudatosságot mutat ki a macskák viselkedésében.



A japán szakemberek 49 házi macskát vontak be a vizsgálatukba, és megnézték, hogy 15 perc elteltével mennyire emlékeznek rá az állatok, hogy előzőleg melyik tálból ették ki az ennivalót és melyikhez nem nyúltak hozzá.



A macskák képesek voltak felidézni a "mit" és a "hol" információkat az etetőtálakra vonatkozóan, ami epizodikus emlékezetre utal. A kutatók úgy vélik, a macskák a vizsgált időtartamnál jóval tovább is képesek emlékezni az érintett információkra.



A kutatók szerint a macskák a kutyákhoz hasonlóan képesek teljesíteni az olyan mentális teszteken is, mint az emberi gesztusokra, arckifejezésekre és érzelmekre való reagálás.



Takagi szerint eredményeiknek fontos gyakorlati hasznuk van, hiszen a segítségükkel fejleszteni lehet a macska-ember kapcsolatok minőségét.