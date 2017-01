Mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia már okosabb, mint egy átlagamerikai

2017.01.20

Fotó: AFP

A Northwestern Egyetem kutatói által fejlesztett mesterséges intelligencia (MI) jobb eredményt ért el egy hagyományos intelligenciateszten, mint a felnőtt amerikai lakosság átlaga - írja közleményében az egyetem. Ken Forbus, a Northwestern mérnöke hangsúlyozta: azok a kérdések, amelyekkel az emberek többsége nehezen boldogul, a rendszer számára is nehezek voltak. Mint mondta, ez is azt bizonyítja, hogy a gép hozzánk hasonló módon gondolkodott.

Az új MI egy korábbi platformra, a CogSketchre épül: ez teszi lehetővé, hogy képes legyen a képi feladatok megoldására. Az algoritmus kifejlesztésében az egyetem egyik pszichológusa, Dedre Gentner is részt vett.

A közlemény szerzői hangsúlyozták, hogy az összetett vizuális problémák megoldása az emberi gondolkodás egyik legfontosabb sajátja. Ezért is olyan fontos az olyan új MI-k kifejlesztése, amelyek hozzánk hasonlóan látják és érzékelik a világot.