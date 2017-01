CES 2017

Bemutatták a világ első három kijelzővel villantó laptopját a CES-en

Fotó: Razer

A Razer a tavaly mutatta be a Blade Pro laptopot, amely az impozáns teljesítményt (négymagos processzor, DeForce GX 1080-as videókártya) ötvözte az elegáns, pengevékony, csupa alumínium kivitellel. A gyártó erre a gépre építette fel azt a prototípust, amelyet pénteken mutattak be a CES 2017-en: a Project Valerie legnagyobb különlegessége, hogy ez a világ első három kijelzővel szerelt laptopja.

Nem is akármilyenekkel: az új gép 3840x2160 pixeles felbontású IGZO-alapú paneleket kapott, amelyek ráadásul az Adobe RGB teljes színterét le tudják fedni, és rendkívül széles betekintési szögeket kínálnak.

Az oldalsó kijelzőket motorok segítségével mozgatni is lehet: ezek állítják a kellő szögbe, illetve hajtogatják össze a megjelenítőket, ha szállítani szeretnénk a gépet.

A gép a három kijelzőnek köszönhetően egészen elképesztő, 11520 x 2160 pixeles hasznos képteret kínál, amiami nagyban növelheti a produktivitást és a játékosok számára is vonzó lehet. Azt sajnos egyelőre nem lehet tudni, hogy sorozatgyártásba kerül-e majd ez a szó szerint szemre való noteszgép.