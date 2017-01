Csillagászat

Rejtélyes rádiókitörést észleltek - és most tényleg megvan a forrás helye!

A mindmáig egyetlen ismert ismétlődő gyors rádiókitörés helyének közvetlen azonosításával közelebb kerülhetünk napjaink egyik nagy csillagászati rejtélyének megoldásához. 2017.01.05

Meglepő, hogy egy ártalmatlannak tűnő törpegalaxisban találták meg a gyors rádiókitörések forrását, de a felfedezés egyértelműen megváltoztatott mindent, amit eddig tudott az emberiség a gyors rádiókitörésekről.

Még nincs egy éve, hogy tavaly február végén a Nature szaklap lehozta egy nemzetközi kutatócsoport beszámolóját, amelyben közvetett úton megtalálni vélték egy valós időben detektált gyors rádiókitörés gazdagalaxisát. A korábbi és az azóta végzett új mérések elemzése viszont egyre inkább arra utalt, hogy az FRB 150418 jelű (vagyis a 2015. április 18-án észlelt) gyors rádiókitörés nem szükségképpen a feltételezett galaxisból származott. Az egyik ilyen kitörés (az FRB 121102 jelű) forrását most tudósok egy másik galaxisban találták meg, két és fél milliárd fényévnyi távolságban.

A gyors rádiókitörések (Fast Radio Bursts, FRB-k) kozmikus rádióhullámok rövid, de nagyon erős löketei. Mindössze néhány ezredmásodpercig tartanak, ezért csak néhányat sikerült eddig észlelni, a modern csillagászati egyik legnagyobb rejtélyének számít a származási helyük megtalálása. De szerencsére nem kellett sokáig várni az újabb, immár meggyőzőbbnek tűnő, közvetlen felfedezésre. Az eredményeket most a Nature és az Astrophysical Journal Letters folyóiratokban publikáló csillagászcsoportot az segítette, hogy az általuk vizsgált FRB 121102 jelű gyors rádiókitörés ismétlődő jellegű - írja a Csillagászat.hu oldal alapos bejegyzése. Ez a kitörés "eddig az egyetlen, amely nem csak egyszeri és soha vissza nem térő jelenség, hanem rendszertelen időközönként ugyan, de újabb és újabb kitöréseket produkál." A kitörést ennek az ismétlődő jellegének köszönhetően sikerült is lokalizálni.

Igazolni tudták azt a feltételezést, hogy a gyors rádiókitörések messze a Tejútrendszeren túlról, távoli galaxisokból erednek. Ez a magyarázat korábban, már az első felfedezések idején is kézenfekvőnek tűnt, mivel a széles sávban észlelt rádiójelek beérkezési ideje a frekvenciától függő eltolódást szenved. A kitörés csúcsának időbeli “szétterülését” a diszperziónak nevezett jelenség okozza. Ennek mértékéből arra lehet következtetni, hogy csupán a Tejútrendszeren belülről nem, csak a galaxisközi ionizált gáz hatásából eredhet.



A mostani felfedezést jegyző kutatócsoportnak Paragi Zsolt személyében magyar tagja is van, aki munkahelyén (Joint Institute for VLBI ERIC, Hollandia) három éve irányítja a gyors rádiókitörések VLBI detektálását célzó erőfeszítéseket.