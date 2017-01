Irak

A terror árnyékában dolgozik a fiatal magyar régész

A jelenleg szabadságát töltő tudós egy Moszultól mintegy két órányira fekvő kis faluban dolgozik a British Museum által szervezett expedíción – hangzott el az M1 délelőtti adásában.



Mint elmondta, az Iszlám Állam ellen folytatott háború menetéről csak a helyiek elmondásán és az iraki médián keresztül értesülnek. Elárulta azt is, hogy 80 oldalas szerződésének mintegy fele foglalkozik biztonsági kérdésekkel, például evakuálási tervekkel.



“Irakban sokkal nagyobb biztonságban éreztem magam, mint például Egyiptomban” – jegyezte meg Pabeschitz Virág, aki áprilisban tér vissza a helyszínre.



Hozzátette: az expedíciót és a vele járó kockázatot is azért vállalta, mert nem csupán régészeti emlékeket tárnak fel, hanem iraki és iraki kurd régészeket is képeznek terepen nyugati régészeti technikákra. Mindezzel közvetlen hatással lehet az új régészeti-kulturális szféra kibontakozására a háború sújtotta közel-keleti országban.



Pabeschitz Virág elmondta azt is, hogy terrorizmus miatt még sosem érezte magát életveszélyben munkája során.



Régészként eddig a legsúlyosabb veszélyben akkor volt, amikor egy szudáni ásatáson két hétig feküdt súlyos, valószínűleg egy bakteriális fertőzésből fakadó betegséggel és a legközelebbi kórház is túl messze volt ahhoz, hogy segíthessenek rajta.