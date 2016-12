Emelkedik az átlaghőmérséklet

Hamarabb kelnek útra a költöző madarak

hirdetés

A Journal of Animal Ecology című folyóiratban közölt eredmények szerint a költöző madarak minden egy Celsius-foknyi globális átlaghőmérséklet-emelkedés miatt átlagosan egy nappal korábban érkeznek meg a nyári párzási helyükre - írta a BBC News.



Az Edinburghi Egyetem kutatói öt kontinens több száz madárfajára terjesztették ki a vizsgálatukat és reményeik szerint az eredményeik segíteni fognak annak előrejelzésében, hogy a különböző madárfajok miként fognak reagálni a jövőbeli környezeti változásokra.



Amennyiben rossz időben - akár csak pár nap csúszással - érkeznek meg a nyári párzási helyükre, előfordulhat, hogy a madarak nem tudják maximálisan kihasználni az adott területen rendelkezésükre álló táplálékforrásokat, vagy megszerezni a legkedvezőbb fészkelőhelyeket. A késői érkezés az utódok kikelésének idejét befolyásolhatja, csökkentve akár a fiókák túlélési esélyeit is.



A kutatók szerint a nagy távolságokat megtevő költöző madarakat kevésbé befolyásolja a növekvő hőmérséklet, ugyanakkor mégis ők járhatnak a legrosszabbul, ha a jóval előttük megérkező madarak felélik a párzási helyükön az erőforrásokat.



A szakemberek csaknem 300 évre visszamenőleg elemezték a vizsgált madárfajokra vonatkozó adatokat, köztük amatőrök és kutatók, úgymint a 19. századi amerikai természetkutató, Henry David Thoreau feljegyzéseit.



A vizsgált madarak között voltak légykapófélék, bíbicformák és a kormos billegető is.