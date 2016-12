Csillagászat

A Holdnál is fényesebb tűzgömb robbant Dél-Spanyolország felett

Spanyolország déli tengerpartja, a Costa Del Sol még télen is tele van turistákkal, akik arról számoltak be, hogy kisebb morajlást hallottak és földrengésre emlékeztető kisebb talajrezgést érzékeltek.

2016. december 11-én este helyi idő szerint 22:25-kor (világidőben 21:25-kor) a Holdnál is fényesebb tűzgömb tűnt fel Dél-Spanyolország felett, amelyet főleg Granada, Andalúzia és Jaen tartományokban lehetett jól megfigyelni.



Nem is lehetett volna szerencsésebb földrajzi hely felett ennek a látványos tűzgömbnek a feltűnése, mint a Calar Alto Obszervatórium égi látóterében, ahol egyébként egy professzionális meteormegfigyelő állomás műszerei is rendszeresen fürkészik az égboltot. Ez a SMART (Spectroscopy of Meteoroids in the Atmosphere with Robotic Technologies) projekt keretében történik José Maria Madiedo professzor (Huelva-i Egyetem) vezetésével. A Calar Alto Obszervatórium egyébként a spanyolországi Andalúzia tartományban Almeria város közelében a Sierra de Los Filabres hegységben mintegy 2168 méter magasságban helyezkedik el (földrajzi koordinátái: északi szélesség 37 fok 13' 25", nyugati hosszúság 2 fok 32' 46").



José Maria Madiedo, a Huelva-i Egyetem asztrofizikus professzora szerint a tűzgömb mintegy 20 kilométeres másodpercenkénti sebességgel (72 ezer km óránként) lépett be a Föld légkörébe. Azt is hozzátette, hogy elég nagy mérete lehetett a bolygóközi térből érkező testnek ahhoz, hogy több kisebb-nagyobb darabja elérje a földfelszínt.

kép: SMART program, Calar Alto és Huelva Egyetem

A 2016. december 11-én 21:25 világidőkor feltűnt dél-spanyolországi tűzgömb "teleholdnak" látszik a Calar Alto Obszervatóriumból

A következő képen a tűzgömb maximális fényességében ragyog, ami a megfigyelőket - köztük sok turistát - szinte megrémisztette a spanyol Costa del Sol ("Napos part") fürdő- és turistaparadicsom térségében.

kép: SMART program, Calar Alto Obszervatórium, Spanyolország

A 2016. december 11-i dél-spanyolországi tűzgömb maximális fényességében izzik.

A csillagászat.hu által közzétett videofelvételen a tűzgömb fényességének és látszó méretének időbeli változását lehet nyomon követni.