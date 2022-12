Kamion Eb

Kiss Norbert szerint rekordokat döntögető szezont futott csapata

A négyszeres bajnok és címvédő Kiss Norbert szerint "rekordokat döntögető szezont" futott csapata, a Révész Racing Team a gyorsasági kamion Európa-bajnokság idei kiírásában. 2022.12.11 13:56 MTI

A 37 éves szombathelyi pilóta a szombati, szezonzáró nyíregyházi sajtótájékoztatón arról beszélt, hosszú és izgalmas év áll mögöttük, az elért kimagasló eredmények miatt pedig nagyon büszke minden csapattagra, akik már a télen, illetve az elmúlt években is éjt nappallá téve dolgoztak a sikerekért.



"Az idei évünk tényleg megkoronázta az elmúlt időszak munkáját, minden versenyhelyszínen nagyon jó teljesítményt tudtunk nyújtani, nem volt gyenge pontunk, mindenhol pole pozíciókat, futamgyőzelmeket tudtunk szerezni és igen, egy rekordokat döntögető szezont tudtunk futni" - fogalmazott. Kiss az Eb utolsó előtti, franciaországi fordulójában biztosította elsőségét és védte meg kontinensbajnoki címét.



Ugyanakkor megjegyezte, rengeteg munkát és felkészülést igényelt a különleges kamionos versenynaptár, hiszen a szeptemberi és októberi napok "nagyon-nagyon húzósak" voltak, és ezekre felkészülten kellett érkezni.



Magyarázatképpen megjegyezte, a futamok között nem jön haza a csapat, a szerelvény kiutazik augusztus végén és október közepén, az utolsó versenyhétvége után érkezik haza a magyarországi bázisra.



"Úgy kell kimenni az utolsó négy versenyhétvégére, hogy minden eshetőségre fel kell készülni, de ebből is jelesre vizsgázott a Révész Racing csapata" - tette hozzá a négyszeres Európa-bajnok kamionversenyző.

Révész Bálint, a csapat tulajdonosa a sajtótájékoztatón elmondta, nagyon elégedett ezzel az évvel, ezért nagy gratuláció jár Kissnek és a csapatnak. Reményét fejezte ki, hogy a 2023-as év ugyanilyen sikeres lesz.



Kozák Attila, a Révész Racing Kft. igazgatója emlékeztetett, a szombati évadzárással lényegében három évet összegez a csapat, mivel 2020-ban a koronavírus-járvány miatt nem tudták befejezni és értékelni azt a versenysorozatot, de akkor is a legmagasabb pontszámmal végeztek a kiírás első helyén.



Tavaly és idén egyéniben és csapatban is sikerült megnyerniük az Eb-t, a csapat harmadik éve változatlan, ez pedig nagy dicsőség - tette hozzá az ügyvezető.



A hazai futamokra kitérve Őry Tamás, a Truck Race Promotion Kft. tulajdonos-ügyvezetője emlékeztetett, először 2015-ben rendeztek a Hungaroringen gyorsasági kamion Eb-futamot, amelynek azóta nyolc alkalommal adott otthont a mogyoródi pálya.



"Világszínvonalú csapatot és technikát rakott Révész Bálint, az új tulajdonos 2020-ban Norbi mögé, azóta pedig hihetetlen sikertörténet vette kezdetét" - értékelt Őry Tamás.



A jövő évi rendezéssel kapcsolatban Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, elindulnak a mogyoródi versenypálya közműfejlesztési munkálatai, ez pedig a futamrendezések szempontjából okozhat fennakadást, amiben a kamion Eb hazai futama is érintett lehet.



"Úgy tűnik, találunk olyan nyári időpontot, amikor az Európa-bajnoki futamot vendégül tudjuk látni a Hungaroringen" - fogalmazott a vezérigazgató. Hozzátette, a versenyrendezéshez a HUMDA igyekszik a finanszírozást biztosítani. Kiss 115 pontos előnnyel nyerte az idei Eb-címet, miután ő 410 pontot gyűjtött, a mögötte másodikként zárt, hatszoros Eb-győztes német Jochen Hahn pedig 295-öt.