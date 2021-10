Truckrace

Kamion Eb - Spanyolországi győzelmeivel 46 ponttal vezet Kiss Norbert

A harmadik Európa-bajnoki címére hajtó Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője a négyből két futamot megnyert a gyorsasági kamion Eb spanyolországi hétvégéjén, ezzel 46 pontra növelte az előnyét az összetettben.



A 36 éves szombathelyi pilóta a Jaramában rendezett ötödik, utolsó előtti fordulón mind a szombati, mind pedig a vasárnapi időmérő edzésen a leggyorsabb volt, így az első és a harmadik futamon is az élről rajtolhatott. Kiss mindkét első rajtkockáját futamgyőzelemre váltotta, míg a fordított rajtrácsos második és negyedik versenyen a nyolcadik pozícióból startolva szombaton negyedik, vasárnap pedig ötödik lett.



A 2014-ben és 2015-ben is Európa-bajnok magyar versenyző így 53 pontot gyűjtött Jaramában, ezzel 228 ponttal az élen áll az Eb-pontversenyben. Második a német Sascha Lenz 182 ponttal, harmadik pedig a cseh Adam Lacko 179-cel.



A kamion Eb idei szezonjának utolsó versenyhétvégéjét két hét múlva rendezik az olaszországi Misanóban, Kissnek pedig nagy esélye van arra, hogy harmadszor is Európa-bajnok legyen.