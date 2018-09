Truckrace

Véghajrában a kamion-Eb, Kiss Norbert megint dobogón

Utolsó előtti állomására, Le Mans-ba érkezett a kamion Európa-bajnokság mezőnye. A Tankpool24 csapat Mercedes kamionjával versenyző kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert az első versenynapon dobogóra állhatott a legendás helyszínen. 2018.09.30 08:52 ma.hu

A szokásos menetrend szerint warm up-pal kezdődött, időmérővel és két versennyel folytatódott a szombati program Franciaországban. A hétvége nem indult jól a magyar pilótának, egy kisebb technikai probléma - a kormányszervó pumpa meghibásodása - miatt ugyanis kénytelen volt kihagyni a melegítést. A német csapat gyorsan megjavította a versenykamiont, így az időmérőre már kigurulhatott a Mercedes.



“Gyorsak voltunk, negyedik lettem az időmérőn, kettő és fél tizedre voltam a pole-tól. Le Mans mindig nagyon szoros, összerázódik a mezőny, nagy a verseny, ezt a minimális különbség is mutatja. Az első futamon a régi csapattársam rajtolt mellőlem, sikerült megelőzni, harmadik lettem, jókor jött most ez a dobogó, örülök neki. A fordított rajtrácsos versenyen már kevésbé jött ki jól a lépés, a hatodik helyről indulva a rajt utáni tülekedésben visszacsúsztam a hetedikre, ott is maradtam, a leintésig már nem sikerült támadni” - foglalta össze a szombati eseményeket Kiss Norbert.



A szombathelyi versenyző célja az összetettbeli harmadik hely megszerzése, a bajnokságban most negyedik helyről várja a vasárnapi folytatást.



A kamion-Eb vasárnapi programja Le Mans-ban:



9.50 - második időmérő



13.40 - harmadik futam



16.55 - negyedik futam