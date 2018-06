Truckrace

Kamion Eb - Kiss Norbert második a szombati első futamon a Hungaroringen

A második helyen ért célba a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes pilótája a gyorsasági kamion Eb magyarországi versenyhétvégéjének szombati első futamán a Hungaroringen. 2018.06.16 13:28 ma.hu

A 33 éves szombathelyi versenyző a délelőtti időmérő edzésen a negyedik rajtkockát szerezte meg, a pole pozícióból a címvédő cseh Adam Lacko, mellőle pedig a négyszeres Eb-győztes német Jochen Hahn indulhatott az első futamon. Kisst az időmérőn még a magyar Oxxo Racing kamionját vezető brit Ryan Smith előzte meg.



A rajtot követően Kiss azonnal átvette a harmadik helyet Smith-től, majd néhány körrel később Hahnnak sikerült megelőznie az addig vezető Lackót, akit aztán Kiss is hamarosan maga mögé utasított. A harmadik Lacko és a negyedik Smith között ezután nagy csata kezdődött, amelybe a spanyol Antonio Albacete is "beszállt", s végül mindhármuk kamionja olyan mértékben sérült, hogy jelentősen visszacsúsztak a mezőnyben.



Hahn közben magabiztosan tartotta a vezető pozíciót Kiss, valamint a harmadik helyen száguldó Stephanie Halm előtt. A leintésig ez a sorrend nem is változott, Hahn győzött, Kiss második, Halm harmadik lett, Smith pedig hetedikként végzett.



A szombati versenynap késő délutáni második versenyén így - a fordított rajtrács szabálya miatt - a brit Shane Brereton rajtol majd az első kockából, mellőle pedig Ryan Smith vág neki a 11 körös futamnak. Kiss majd a hetedik helyről startolhat.



Vasárnap délelőtt újabb időmérő edzés, délután pedig ismét két futam lesz a Hungaroringen.