OXXO

Közéleti személyiségek álltak a magyarok kamioncsapata mellé

Besenyei Péter, Geszti Péter, Kemény Dénes, Polgár Judit, Andy Vajna – csak néhány név azok közül, akik szerepelnek az OXXO Hungary Truck Racing Team, „A győzelem művészete” című kiadványában. A könyvben 13 híresség mondja el gondolatait a győzelemről, a szerzők emellett bemutatják a kétszeres Európa-bajnok, kétszeres angol-bajnok csapat 10 évét. „A győzelem művészete” a Kamion Európa-bajnokság magyar futamára jelenik meg.



Formabontó kiadványt fog megjelentetni Magyarország egyetlen kamionversenyző csapata, az OXXO Hungary Truck Racing Team. A kétszeres Európa-bajnok, kétszeres angol-bajnok csapat „A győzelem művészete” címmel olyan igényes kivitelezésű albumot állított össze, melyben a sport, az alkotóművészetek, a társadalmi- és üzleti élet területén tevékenykedő közéleti személyiségek mondják el gondolataikat a kimagasló emberi erőfeszítések mögött rejlő győzni akarásról.



A felkért személyiségek győzelemmel kapcsolatos gondolatai mellett egy-egy saját környezetükben készült portréfotó is helyet kap. A győzelem művészetében szerepel Badár Sándor, Besenyei Péter, Csipes Tamara, ef Zámbó István, Geszti Péter, Kemény Dénes, Kótai Misi, Pistyur Imre, Polgár Judit, Stefano Favaro, Szabó Bence, Tóth Vera és Andy Vajna is.



"A versenysportban eltöltött éveink alatt sikereket, kudarcokat, örömöt és nehézségeket egyaránt megéltünk, miközben töretlenül, mindvégig a győzelem, az első pozíció megszerzése hajtott minket. Hitvallásunk szerint a győzelemre való törekvés ugyanakkor nem öncélú tevékenység: a győzelem művészete az önmegvalósításnak és egyéni képességeinknek a világ javára fordításának művészete. Könyvünkhöz hasonló filozófiát valló személyiségeket kértünk fel, hogy mondják el gondolataikat. Büszkék vagyunk rá, hogy elfogadták a felkérésünket" – mondta Tökölyi László, az OXXO Hungary Truck Racing Team elnöke.



A könyv a fentiek mellett bemutatja a kamionversenyző-csapat 10 éves munkáját, eredményeit és az ezek mögött álló szakembereket, versenyzőket is.



„A győzelem művészete” című könyv megalkotásának nem titkolt célja ugyanis, hogy a szereplők személyes gondolatainak bemutatása mellett a szerzők méltó kiadványban hagyjanak lenyomatot a kamionversenyző szakágról, amely igazi magyar sikertörténet, és amely bátran odatehető más magyar vonatkozású világsiker mellé.



A könyv a Kamion Európa-bajnokság magyar futamán, a Hungaroringen június 16-17-én megrendezésre kerülő versenyhétvégén jelenik meg.