Kamion Eb - Kiss Norbert a harmadik trófeájáért száll harcba

Harmadik Európa-bajnoki címéért száll harcba Kiss Norbert, a német Tankpool24-Mercedes korábbi kétszeres Eb-győztes pilótája a május végén kezdődő gyorsasági kamion Európa-bajnokságon, amelynek magyarországi versenyhétvégéjét június közepén rendezik a Hungaroringen. 2018.05.10 03:31 MTI

A 2014-ben és 2015-ben bajnok szombathelyi versenyző és csapata a németországi Wörthben, a Mercedes kamiongyárának központjában mutatta be a 2018-as versenygépet, amely külső megjelenésében is megújult, javarészt fekete színű, és műszaki szempontból is fejlődött.



Kiss csapattársa a német Steffen Faas lesz az idén, Markus Bauer csapatfőnök pedig a magyar pilótát esélyesnek tartja a végső győzelemre is. A 33 éves Kiss harmadik szezonját kezdi a német csapatnál, 2016-ban ötödik, tavaly pedig harmadik volt az összetett pontversenyben.



"Komoly eredmény az, hogy itt lehetünk a Mercedes teherautógyárában, és itt mutathattuk be a megújult kamionomat, hiszen az együttműködésnek köszönhetően beindulhattak olyan fejlesztések is, amiket eddig, privát csapatként, nehezebben tudtunk megoldani" - mondta Kiss Norbert. Hozzátette: a Mercedes kamionosainak legnagyobb közösségi platformja, a RoadStars program ebben az évben támogatója lett az istállónak.



"Nyilvánvalóan mindez nagy előre lépés nekem, és a csapatnak is, mert így végre folyamatosan fejleszthetjük a motorunkat, amellyel a korábbi években le voltunk maradva az ellenfelekhez képest" - jelentette ki a magyar versenyző.



A gyorsasági kamion Eb május utolsó hétvégéjén rajtol az olaszországi Misanóban, majd június 16-17-én a Hungaroringre látogat a mezőny. Magyarország után a Nürburgring, a Slovakiaring, a csehországi Most, a belgiumi Zolder és a franciaországi Le Mans következik, az idény pedig október elején a spanyolországi Jaramában zárul.