OXXO

Ismét tarolt a magyarok kamionja!

Gőzerővel készül a Kamion Európa-bajnokságra Magyarország egyetlen kamionversenyző csapata. A felkészülés részeként az OXXO Hungary Truck Racing Team kamionja, Jázmin Ryan Smith pilótával rajthoz állt az angol bajnokság egyik állomásán, Pembrey-ben, ahol 4 futamgyőzelmet és egy második helyet ért el. 2018.04.25 06:17 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarország egyetlen kamionversenyző csapata, a kétszeres EB győztes, kétszeres angol bajnok OXXO Hungary Truck Racing Team teljes erőbedobással készül a Kamion Európa-bajnokságra, melynek első futama a május 27-i hétvégén kerül megrendezésre Misanoban.



A csapat kamionja, Jázmin gyorsabb, mint valaha, amit az első tesztek után most versenyhelyzetben is bizonyított. Az EB felkészülés részeként az OXXO Hungary Truck Racing Team versenygépe Ryan Smith pilótával idén először az angol bajnokság pembrey-i hétvégéjén állt rajthoz, és azonnal beváltotta a hozzá fűzött reményeket.



A magyar nemzeti színekben pompázó kamion tarolt a brit pályán, ahol öt rajtból négyet győzelemmel fejezett be, egyet pedig a második helyen zárt.



A hétvégi kiemelkedő teljesítmény csak megerősítette a korábbi várakozásokat: az OXXO Hungary Truck Racing Team Jázminnal és Ryan Smith-szel komoly, dobogós eséllyel indul a Kamion Európa-bajnokságon.