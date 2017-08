Autósport

Kamion Eb - Versenykamionok és luxus sportautók Budapest belvárosában

Szombaton és vasárnap a kamion Eb-futam mellett egy másik sorozat, a több mint 500 lóerős luxus sportautókat felvonultató Blancpain GT Series versenyeit is megrendezik a Hungaroringen.



A szervezők közleménye szerint csütörtök délután a 16 versenykamion - köztük a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert 24-es rajtszámú Tankpool24-Mercedese -, valamint a Blancpainben induló 19 versenyautó által alkotott "konvoj" 16 órakor indul a Hungaroringről, és az M3-as autópályán, a Kacsóh Pongrác úton, a Kós Károly sétányon, valamint a Hősök terén keresztül az 56-osok terén felállított parkolóig jut majd el rendőri felvezetéssel.



A versenykamionok, Aston Martinok, Audi R8-asok, Bentley-k, Corvette-ek, Lamborghinik, McLarenek és Nissan GTR-ek felvonulását ingyenesen tekinthetik meg az érdeklődők, akik a pilótákkal is találkozhatnak, s lehetőségük lesz közös fotók készítésére, valamint aláírások begyűjtésére is. A szervezők tájékoztatása szerint a versenygépek 16.30-16.40 órára érkeznek az 56-osok terére.



A kamion Eb 2015-ben 25 év szünet után tért vissza Magyarországra, s mivel a rendezvény az elmúlt két évben nagy sikert aratott, a szervezők az idén is különböző kísérőprogramokkal készülnek a várhatóan több tízezer fős közönségnek.