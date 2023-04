Sport

Doppingeljárás indult Kenderesi Tamás ellen

Sós Csaba szövetségi kapitány szerint ártatlan az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás, akit nagyjából fél évvel ezelőtt atipikusnak minősített biológiai útlevele alapján doppingeljárás alá vontak.



A 26 esztendős magyar sportoló szerdán Facebook-oldalán számolt be az eljárásról és annak körülményeiről, hangsúlyozva ártatlanságát.



"Ahogy őt értesítették, rögtön engem is hívott és tájékoztatott, az első perctől kezdve tudtam a dologról. Meg vagyok győződve arról, hogy igazat mond és ártatlan" - nyilatkozta Sós Csaba szerdán az M4 Sportnak a kaposvári országos bajnokságon.



A szakember megjegyezte, Kenderesi az eljárás miatt nem versenyezhet, természetesen így motivációja elveszett, fizikálisan és mentálisan is nehéz helyzetben van.



Sós Csaba hangsúlyozta, komoly veszélyben van Kenderesi karrierje, és ha évekre eltiltják, akkor gyakorlatilag vége a pályafutásának.