Sport

Tizenhét magyar érem az uszonyos és búvárúszó világkupa zárónapján

A Magyar Búvár Szakszövetség tájékoztatása szerint a 400 méteres felszíni kategóriában Mozsár Alex, az 1500 méteres felszíni úszásban Semostyán Róbert nyert. Szintén a dobogó felső fokára állhatott Cséplő Kelen, aki a 100 és a 200 méteres uszonyos gyorsúszás fináléjában is a leggyorsabb volt. Duplázott a zárónapon Pernyész Dorottya is, ő ugyancsak nyerte a 100 méter után a 200 uszonyos gyorsot is.



A 400 méteres uszonyos gyors döntőjében is magyar győzelem született, miután Lengyeltóti Bence csapott elsőként a célba. A nyolcadik zárónapi aranyat a Szili Ágnes, Turucz Zoé, Losonczi Flóra, Blaszák Lilla Gréta alkotta női 4x100-as felszíni váltó szerezte.



A 17. egri uszonyos és búvárúszó világkupára 14 ország 71 csapatából 380 versenyző nevezett, a magyar válogatott tagjai a két versenynap alatt tíz aranyérmet szereztek a felnőttek között.