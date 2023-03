Sport

'Mongólia, a történelmi Nagy-Magyarország' molinó is felbukkant a román-fehérorosz eb-selejtezőn

Újabb idegengyűlölő megnyilvánulásokról, köztük magyarellenes skandálásokról és feliratokról számolt be szerdán a kedd esti bukaresti Románia-Fehéroroszország Eb-selejtezőről tudósító román sportsajtó.



A Digisport.ro portál szerint Románia újabb UEFA-szankciókra számíthat, miután a Nemzeti Arénában 27 ezer néző előtt rendezett mérkőzésen az ultrák tiltott pirotechnikai eszközöket használtak és Magyarországot "támadó" molinót feszítettek ki. A mellékelt fotón egy "Mongólia" feliratú térkép látható, azzal a magyarázattal, hogy ez a történelmi Magyarország térképe.



A lap felidézte, hogy két nappal korábban is botrányt okoztak, magyarellenes rigmusokat skandáltak és össze is verekedtek egymással Andorrában a román válogatottat első Eb-selejtezőjére elkísérő UST (A trikolór alatt egyesülve) nevű ultracsoport tagjai.



A Digisport gyors UEFA-döntésre számít, azt jósolta, hogy a szeptember 9-i, Izrael elleni bukaresti selejtezőt román válogatottnak már zárt kapuk mellett kell lejátszania.



A kedd esti mérkőzés idegengyűlölő incidenseiről a GSP.ro portál részletesebb listát is készített. A beszámoló szerint az indulatok a második félidőben szabadultak el, amikor több ezer szurkoló egy - nyomdafestéket nem tűrő - Magyarországot gyalázó, obszcén rigmust skandált. Vélhetően a magyaroknak üzentek azzal a felirattal is, amely a román alkotmány első cikkelyét idézte, miszerint "Románia szuverén, független egységes és oszthatatlan nemzetállam". Egy másik molinó azzal vádolta a hatóságokat, hogy elfordítják a fejüket az "ország szívét támadó sovén területi revizionizmus" láttán.



A Steaua szurkolói a mai Moldovai Köztársaságra is kiterjedő Nagy-Románia térképet feszítettek ki.



A román ultrák a vendégcsapatot is ellenséges üzenettel fogadták, "A hadifogságban megölt román hősök jelöletlen sírokban fekszenek Fehéroroszországban" - írták az egyik molinóra. Üzenetek a Romániával azonos selejtezőcsoportban lévő Koszovónak is: az egyik molinóra ugyanis a "1999. március 24.-i" dátumot, a Jugoszlávia elleni NATO-bombázások kezdetének napját festették.

