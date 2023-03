Sport

Magyar-észt - Szoboszlai elégedett a játékkal, de szerinte van előrelépési lehetőség

Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya elégedett volt azzal a játékkal, melyet az együttes mutatott az észtek ellen csütörtök este 1-0-ra megnyert barátságos mérkőzésen, ugyanakkor kiemelte, "mindig van előrelépési lehetőség", és a következő napokban ezen fognak dolgozni.



Az RB Leipzig légiósa a találkozó után úgy fogalmazott, a csapat kipróbált egy új taktikát, ennek a megvalósítása az összecsapás bizonyos szakaszaiban sikerült, máskor kevésbé.



"Mivel ez volt az első alkalom, valószínű, hogy legközelebb már jobb lesz, mert tudjuk még gyakorolni, tudunk rá edzeni" - jelentette ki a 22 éves középpályás.



A Sallai Roland által kihagyott tizenegyesről, illetve arról, hogy előtte kő-papír-olló játékkal döntötték el, melyikük rúgja a büntetőt, Szoboszlai azt mondta, "ez nem az egóról szólt".



"Mindketten szerettük volna elvállalni, én pedig nem akartam azt sugallni csapatkapitányként, hogy önző vagyok és nem rendelem alá magam a csapatérdeknek. Valahogy döntenünk kellett, ő rúgta, kihagyta, de majd a következőt be fogja rúgni. Szerintem ha gól lett volna belőle, akkor ez az egész nem lenne ekkora ügy" - nyilatkozta Szoboszlai.



Sallai hasonló véleményen volt. Kiemelte, hogy mindketten erős személyiségek, ezért valamilyen módon el akarták dönteni, hogy ki áll oda a büntetőhöz.



"Lehetséges, hogy legközelebb nem teszünk így, de én a következő alkalommal is elvállalom a tizenegyest" - jelentette ki a szélső, aki az egész mérkőzést tekintve úgy vélte, voltak kisebb hibák a magyar együttes játékában, ezeket ki kell javítaniuk a hétfői találkozóra, amelyen Bulgária lesz az ellenfél Európa-bajnoki selejtezőn.



"Ugyanezzel a mentalitással és győzni akarással kell majd kimennünk akkor is a pályára. Mára meg volt beszélve minden a játékunkkal kapcsolatban, de sokszor elcsúsztunk, és nem azt valósítottuk meg, amit elterveztünk, viszont ezt a következő napokban helyre tudjuk rakni" - mondta Sallai.



A győztes gólt - egyben pályafutása első válogatottbeli találatát - szerző Ádám Martin úgy vélte, az észtek egyáltalán nem játszottak rosszul, jól járatták a labdát és helyzeteket is kialakítottak.



"Nekünk talán nem volt elég gördülékeny a játékunk, ennek ellenére sok lehetőséget kidolgoztunk, úgyhogy a mai teljesítményünkből lehet építkezni a jövőben" - nyilatkozta a dél-koreai Ulszan Hyundai csatára.



Az észtek elleni meccsen karrierje első válogatottságát ünneplő Csoboth Kevin azt mondta, csereként beállva nehéz volt számára felvenni a meccs ritmusát, ezzel együtt örült a lehetőségnek, és annak is, hogy rögtön helyzetbe tudott kerülni.

"Bízom benne, hogy hétfőn is pályára léphetek majd, de ezért még dolgoznom kell a következő napokban. Talán lehetett volna egygólosnál nagyobb is a különbség a javunkra, de a lényeg az, hogy a szövetségi kapitány 50. mérkőzésén nyertünk" - hangsúlyozta.



Marco Rossi együttese az Eb-selejtezősorozat hétfői játéknapján 20.45 órától fogadja a bolgárokat a Puskás Arénában.