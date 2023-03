Sport

Magyar-észt - Rossi elégedetlen volt a játékkal és a 11-es előtti szituációval

Szoboszlai Dominik és Sallai Roland kő-papír-olló játékkal döntötte el, melyikük rúgja a 11-est, melyet aztán utóbbi kihagyott a második félidőben. 2023.03.24 07:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Marco Rossi szövetségi kapitány az 1-0-s győzelem ellenére elégedetlen volt a magyar labdarúgó-válogatott játékával az észtek elleni barátságos mérkőzésen.



"Nem vagyok elégedett. Voltak jobb periódusok, amikor sikerült végrehajtani azt, amit terveztünk, azaz a széleken aktívabb játékkal megbontani az ellenfél védekezését, de hiányzott a folyamatosság a játékunkból" - értékelt az MTI kérdésére az olasz szakvezető, aki szintén kritikusan fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy Szoboszlai Dominik és Sallai Roland kő-papír-olló játékkal döntötte el, melyikük rúgja a 11-est, melyet aztán utóbbi kihagyott a második félidőben.



"Ha van elsőszámú kijelölt labdarúgó a büntető végrehajtására, akkor lője ő a 11-est. Ha mindez 3-0-nál történik, akkor még meg is érteném, de 1-0-nál ez felelőtlenség volt. Erről már beszéltem Szoboszlaival. Remélem, a jövőben nem ismétlődik meg, mert ha az észtek kiegyenlítenek, akkor nagyon zavart volna még úgy is, hogy ez egy barátságos meccs volt" - mondta Rossi, aki arról is beszélt, hogy sok ki nem kényszerített hiba jellemezte a csapatát, a passzokba sok pontatlanság csúszott.



Hozzátette, márciusban négy hónap szünet után mindig kicsit rozsdás a játék, erről már van tapasztalata. Szerinte a játék olvasásában is javulnia kell az együttesének, illetve a védelemnek az előre ívelt átadások okoznak gondot, középpályán pedig a lepattanó labdák megszerzésén kell javítani.



"Amióta a magyar válogatott kispadján ülök, sose éreztem a támogatás hiányát. A megbecsülést és a szeretetet érzem a közönség éltetésében, ami az egész stábomnak is szól" - mondta nevének skandálásáról az ötvenedik válogatott mérkőzésén irányító Rossi.



"Fantasztikus atmoszféra jellemezte a mérkőzést, voltak olyan játékosaink, akik nagyszerű teljesítményt nyújtottak, de sajnos nagy árat fizettünk az első félidő végén elkövetett hibákért. Voltak helyzeteink, ezt értékelni kell, mert a magyarok a Nemzetek Ligája élvonalában szerepelnek" - fogalmazott az észtek svájci szakvezetője, Thomas Häberli, aki gratulált kollégájának az 50. mérkőzéséhez, egyúttal hozzátette, látszik, hogy öt év alatt mennyit fejlődött irányítása alatt a magyar válogatott.



A magyar nemzeti együttes hétfőn már Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen fogadja a bolgár csapatot. A találkozó 20.45-kor kezdődik a Puskás Arénában.