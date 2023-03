Sport

Felépült a rákbetegségből Martina Navratilová

Felépült a korai stádiumban észlelt torok- és mellrákból Martina Navratilová korábbi teniszező.



A 66 éves legendás játékos januárban jelentette be, hogy diagnosztizálták nála a betegséget, most pedig egy kedden adásba kerülő televíziós interjúban elárulta, az orvosok gyógyultnak nyilvánították.



"Jelenlegi információik és tudásuk szerint rendben vagyok. Lesz még néhány sugárkezelés a következő hetekben, de ez elsősorban a megelőzés érdekében történik" - fogalmazott Navratilová.



Az egykori kiváló játékos a novemberi, Forth Worth-i WTA-világbajnokságon érzett a torkában egy megnagyobbodott nyirokcsomót, és mivel a duzzanat nem szűnt meg, további vizsgálatokra került sor. A későbbi biopszia kimutatta, egyes stádiumú torokrákja van, illetve ettől függetlenül kóros elváltozást találtak a mellében is, de mindkét daganatot korai stádiumban észlelték, így Navratilova kezelése még januárban elkezdődött.



A csehszlovák születésű amerikai sportoló rendkívül eredményes pályafutása során összesen 59 Grand Slam-tornagyőzelmet szerzett, ebből 18-at egyéniben nyert. Kedvenc tornája a wimbledoni volt, ahol egyesben kilencszer, párosban hétszer, vegyes párosban pedig négyszer nem talált legyőzőre. Az egyéni világranglistát 332, a párost 237 héten át vezette.



Navratilová 2010-ben már átesett egy sikeres mellrákkezelésen.